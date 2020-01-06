MANİSA 3. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/493

KARAR NO : 2023/361

İBRAHİM BİLGE 29735155670 TC kimlik numaralı.Yenimahalle Mah. Bahtiyar Tosunbaş Cad. 27/2 Yunusemre/ MANİSAMahkememizde görülmekte olan boşanma davasında davalının tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden ilan yoluyla gerekçeli karar evrakının tebliğine karar verilmiştir.Davanın kısmen kabulü ile tarafların boşanmalarına,çocuk Muhammet'in velayetinin anneye verilerek küçük ile baba arasında şahsi ilişki tesis edilmesine,çocuk lehine 1.000TL tedbir-iştirak nafakasına hükmedilmesine,kadın lehine 40.000 TL maddi, 40.000 TL manevi tazminat ile 9.200 TL vekalet ücreti, 3.324.00 TL yargılama gideri ile 99.20 TL karar harcının davalıdan tahsiline dair gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde istinaf yoluaçık olmak üzere verilen karar tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 24/04/2023

Basın No: ILN01828180

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