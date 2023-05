İSTANBUL 31. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/833 Esas

2023/160Davacı ŞAHİNAZ NUR SEYMEN ve Davalı , NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Nüfus (Ad ve Soyadı Düzeltilmesi İsemli ) davası nedeniyle;Kocaeli İli, Gölçük İlçesi, Hasaneyn Köyü,, cilt no: 9 Hane no: 44 BSN: 66'da 4*********6 TC no ilenüfusa kayıtlı Fatih ve Özge'den olma, 20/08/2001 Gölcük D.lu, Davacı'in "" olan isminin" , "" olan soy isminin "" olaraknüfusa bu şekildekarar verilmiştir.İlan Olunur.

Basın No: ILN01828595

#ilan.gov.tr