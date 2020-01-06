İSTANBUL 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/182 Esas

KARAR NO : 2022/330

Davacı HÜSEYİN MERT ÇİLİNGİR aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1-Davanın kabulüne,

2-42688277992 kimlik numaralı Hüseyin Mert Çilingir'in ilk ismi olan Hüseyin'in silinmesine,

Dair hazır olanların yüzüne karşı kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verildi.20/10/2022

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 08/05/2023



Basın No: ILN01828299

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