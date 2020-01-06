İSTANBUL 31. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/833 EsasKARAR NO : 2023/160
Davacı ŞAHİNAZ NUR SEYMEN ve Davalı , NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Nüfus (Ad ve Soyadı Düzeltilmesi İsemli ) davası nedeniyle;
Kocaeli İli, Gölçük İlçesi, Hasaneyn Köyü,, cilt no: 9 Hane no: 44 BSN: 66'da 4*********6 TC no ilenüfusa kayıtlı Fatih ve Özge'den olma, 20/08/2001 Gölcük D.lu, Davacı ŞAHİNAZ NUR SEYMEN'in "ŞAHİNAZ NUR" olan isminin "NAZ" , "SEYMEN" olan soy isminin "UZUNER" olarak TASHİHİNE, nüfusa bu şekilde TESCİLİNE, karar verilmiştir.
İlan Olunur.
Basın No: ILN01828595
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