İSTANBUL 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/182 Esas
KARAR NO : 2022/330
Davacı HÜSEYİN MERT ÇİLİNGİR aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM :
1-Davanın kabulüne,
2-42688277992 kimlik numaralı Hüseyin Mert Çilingir'in ilk ismi olan Hüseyin'in silinmesine,
Dair hazır olanların yüzüne karşı kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verildi.20/10/2022
Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 08/05/2023
Basın No: ILN01828299
#ilan.gov.tr