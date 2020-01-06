T.C.TRABZON 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Mahkememizde davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalılar aleyhine mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında; Kamulaştırma Kanunun 4650 S.K. İle değişik 10. maddesi hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca; aşağıdamalikleri ile özellikleri yazılı taşınmazların yine aşağıda belirtilen kısımlarının davacı Karayolları Genel Müdürlüğü kararı ile kamulaştırılmasına karar verildiği, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydı ile pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü adına irtifak hakkı kamulaştırması için mahkememize işbu davanın açıldığı, belirlenen gün ve saatte duruşmasının yapılacağı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 S.K. gereğince saptanmasına müteakip ilgililer adına mahkememizce belirlenen T.C. Halk Bankası Değirmendere Şubesi'ne yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazların KarayollarıGenel Müdürlüğü adına irtifak hakkı tesciline karar verilebileceği hususu kamulaştırma kanununun 4650 S.K. ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR.

Dosya Esas No: Mahalle: Ada: Parsel: Malik: Parsel Alanı m²

Toplam: Kamulaştırılan Alan m²: Duruşma Gün ve Saati: 2023/195 Boztepe 1342 4 Orhan Hacıosmanoğlu

Kahraman Kerim 60,00m² 60,00m² 06/06/2023

11:15 2023/193 Boztepe 1190 107 Yunus Kurt

Yusuf Kurt 126,80m² 126,80m² 06/06/2023

11:40 2023/196 Boztepe 415 11 Alahattin Aydemir

Hülya Bayraktar

Taner Aydemir

Temel Aydemir 115,81m²'lik taşınmazın 73,72m²'lik kısmı 06/06/2023

11:05

Basın No: ILN01827844

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