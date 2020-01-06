T.C. SARUHANLI SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2021/748 Esas

DAVACI : NURŞEN YÜREKLİ

DAVALI : 3- ERCAN ELER Güzelyalı Yalı Mah. 2. Yeni SokakSk. Baysan Apt. No: 15/10 Mudanya/ BURSA vediğer davalılar aleyhine açılan Ortaklığın Giderilmesi (Borç Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde: dava konusu Manisa İli, Saruhanlı İlçesi, Bahadır Köyü ,Salı beli Mevkii ,0 ada, 325 parselde kayıtlı Tarla nitelikli taşınmaz ile, Manisa İli, Saruhanlı İlçesi, Bahadır Köyü ,Salı beli Mevkii ,0 ada, 327 parselde kayıtlı Tarla nitelikli taşınmazlar üzerinde taraflar arasındaki ortaklığın aynen taksimine, aynen taksim mümkün olmaz ise taşınmazın açık artırma sureti ile satılıp elde edilecek bedelin taraflara tapu kayıtları vemirasçılık belgelerindeki oranlara göre dağıtılmak sureti ile ortaklığın giderilmesine karar verilmesi talep edilmiş olup; belirtilen yurtdışıadresinize ve Türkiyedeki adresinizeduruşma gününü bildirir davetiyeler çıkarılmış olup, adreste bulunamadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamış olup, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 13/07/2023 günü saat: 09:35'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirdeyargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 03/05/2023

Basın No: ILN01826280

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