T.C. İSTANBUL 20. İCRA DAİRESİ

2023/4418 ESAS

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 23.250,00 1 Taşınır 1 Adet Overlok makinesi Brother Overlok makinesi 23.250,00 1 Taşınır 1 Adet Dikiş makinesi Juki DDL 900 C dikiş makinesi 23.250,00 1 Taşınır 1 Adet Dikiş makinesi Juki DLN 9010 SH dikiş makinesi 23.250,00 1 Taşınır 1 Adet Baskı makinesi Markasız baskı makinesi 23.250,00 1 Taşınır 1 Adet Kol Takma Makinesi Markasız Kol takma makinesi 534.750,00 23 Taşınır 23 Adet Dikiş makinesi Juki DDL-900 BB Elektronik Düz Dikiş Makinesi 232.500,00 10 Taşınır 10 Adet Dikiş makinesi Juki marka DDL - 8700-7 Elektronik Düz Dikiş makinesi 46.500,00 2 Taşınır 2 Adet Dikiş makinesi Brother marka BM - 917 B-001 dikiş makinesi 116.250,00 5 Taşınır 5 Adet Dikiş makinesi GlockGL 220 dikiş makinesi 116.250,00 5 Taşınır 5 Adet Dikiş makinesi Juki DDL - 8700 A-7 Elektronik Düz dikiş makinesi 139.500,00 6 Taşınır 6 Adet Dikiş makinesi Juki DDL - 9000 C Elektronik düz dikiş makinesi 69.750,00 3 Taşınır 3 Adet Dikiş makinesi Juki DDL- 8707 Elektronik Düz dikiş makinesi 93.000,00 4 Taşınır 4 Adet Dikiş makinesi Juki DDL 8700 A-7 Elektronik düz dikiş makinesi 93.000,00 4 Taşınır 4 Adet Dikiş makinesi Sea Special DM GT900-41 VT Dikiş makinesi 23.250,00 1 Taşınır 1 Adet Dikiş makinesi Praff Krem rengi dikiş makinesi 23.250,00 1 Taşınır 1 Adet Dikiş makinesi Protex Ty 3800 dikiş makinesi 23.250,00 1 Taşınır 1 Adet Dikiş makinesi Ver TV VT-777 D4 dikiş makinesi 23.250,00 1 Taşınır 1 Adet Dikiş makinesi Strobel TL45-123 dikiş makinesi 23.250,00 1 Taşınır 1 Adet Dikiş makinesi Brother SL 777-B3 dikiş makinesi 23.250,00 1 Taşınır 1 Adet Overlok makinesi Britex BR GT 900-4VT Overlok makinesi 23.250,00 1 Taşınır 1 Adet Dikiş makinesi Brother KE430-01 dikiş makinesi 46.500,00 2 Taşınır 2 Adet Dikiş makinesi Sea Special DM-7700-D4 dikiş makinesi 23.250,00 1 Taşınır 1 Adet Dikiş makinesi Brother BE - 438 D dikiş makinesi 23.250,00 1 Taşınır 1 Adet Dikiş makinesi Brother DH4-B881-02 dikiş makinesi 23.250,00 1 Taşınır 1 Adet Dikiş makinesi Pawa Pw-438 D dikiş makinesi 23.250,00 1 Taşınır 1 Adet Dikiş makinesi Zusun KM-101-M dikiş makinesi 23.250,00 1 Taşınır 1 Adet Dikiş makinesi Sea Special DM-430 D dikiş makinesi 46.500,00 2 Taşınır 2 Adet Dikiş makinesi Wertu 7770-D4 dikiş makinesi 23.250,00 1 Taşınır 1 Adet Dikiş makinesi Juki LBH-17905 dikiş makinesi 23.250,00 1 Taşınır 1 Adet Dikiş makinesi Morica- MR-3980 dikiş makinesi 23.250,00 1 Taşınır 1 Adet Dikiş makinesi Strobel Kemer (dikiş) makinesi

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/05/2023 - 10:23

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/06/2023 - 10:23 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/06/2023 - 10:23

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/07/2023 - 10:23

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Artırma Bilgileri03/05/2023

Basın No: ILN01827631

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