T.C. İSTANBUL 20. İCRA DAİRESİ

2023/4418 ESASTAŞINIRIN GAZETE İLANI
(İNTERNET HABER SİTESİ)
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/4418 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|23.250,00
|1
|Taşınır
|1 Adet Overlok makinesi Brother Overlok makinesi
|23.250,00
|1
|Taşınır
|1 Adet Dikiş makinesi Juki DDL 900 C dikiş makinesi
|23.250,00
|1
|Taşınır
|1 Adet Dikiş makinesi Juki DLN 9010 SH dikiş makinesi
|23.250,00
|1
|Taşınır
|1 Adet Baskı makinesi Markasız baskı makinesi
|23.250,00
|1
|Taşınır
|1 Adet Kol Takma Makinesi Markasız Kol takma makinesi
|534.750,00
|23
|Taşınır
|23 Adet Dikiş makinesi Juki DDL-900 BB Elektronik Düz Dikiş Makinesi
|232.500,00
|10
|Taşınır
|10 Adet Dikiş makinesi Juki marka DDL - 8700-7 Elektronik Düz Dikiş makinesi
|46.500,00
|2
|Taşınır
|2 Adet Dikiş makinesi Brother marka BM - 917 B-001 dikiş makinesi
|116.250,00
|5
|Taşınır
|5 Adet Dikiş makinesi GlockGL 220 dikiş makinesi
|116.250,00
|5
|Taşınır
|5 Adet Dikiş makinesi Juki DDL - 8700 A-7 Elektronik Düz dikiş makinesi
|139.500,00
|6
|Taşınır
|6 Adet Dikiş makinesi Juki DDL - 9000 C Elektronik düz dikiş makinesi
|69.750,00
|3
|Taşınır
|3 Adet Dikiş makinesi Juki DDL- 8707 Elektronik Düz dikiş makinesi
|93.000,00
|4
|Taşınır
|4 Adet Dikiş makinesi Juki DDL 8700 A-7 Elektronik düz dikiş makinesi
|93.000,00
|4
|Taşınır
|4 Adet Dikiş makinesi Sea Special DM GT900-41 VT Dikiş makinesi
|23.250,00
|1
|Taşınır
|1 Adet Dikiş makinesi Praff Krem rengi dikiş makinesi
|23.250,00
|1
|Taşınır
|1 Adet Dikiş makinesi Protex Ty 3800 dikiş makinesi
|23.250,00
|1
|Taşınır
|1 Adet Dikiş makinesi Ver TV VT-777 D4 dikiş makinesi
|23.250,00
|1
|Taşınır
|1 Adet Dikiş makinesi Strobel TL45-123 dikiş makinesi
|23.250,00
|1
|Taşınır
|1 Adet Dikiş makinesi Brother SL 777-B3 dikiş makinesi
|23.250,00
|1
|Taşınır
|1 Adet Overlok makinesi Britex BR GT 900-4VT Overlok makinesi
|23.250,00
|1
|Taşınır
|1 Adet Dikiş makinesi Brother KE430-01 dikiş makinesi
|46.500,00
|2
|Taşınır
|2 Adet Dikiş makinesi Sea Special DM-7700-D4 dikiş makinesi
|23.250,00
|1
|Taşınır
|1 Adet Dikiş makinesi Brother BE - 438 D dikiş makinesi
|23.250,00
|1
|Taşınır
|1 Adet Dikiş makinesi Brother DH4-B881-02 dikiş makinesi
|23.250,00
|1
|Taşınır
|1 Adet Dikiş makinesi Pawa Pw-438 D dikiş makinesi
|23.250,00
|1
|Taşınır
|1 Adet Dikiş makinesi Zusun KM-101-M dikiş makinesi
|23.250,00
|1
|Taşınır
|1 Adet Dikiş makinesi Sea Special DM-430 D dikiş makinesi
|46.500,00
|2
|Taşınır
|2 Adet Dikiş makinesi Wertu 7770-D4 dikiş makinesi
|23.250,00
|1
|Taşınır
|1 Adet Dikiş makinesi Juki LBH-17905 dikiş makinesi
|23.250,00
|1
|Taşınır
|1 Adet Dikiş makinesi Morica- MR-3980 dikiş makinesi
|23.250,00
|1
|Taşınır
|1 Adet Dikiş makinesi Strobel Kemer (dikiş) makinesi
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 31/05/2023 - 10:23
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/06/2023 - 10:23
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/06/2023 - 10:23
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/07/2023 - 10:23
Basın No: ILN01827631
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