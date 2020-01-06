|İLAN
|ESKİL (AKSARAY) BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
|A- Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda maddeler halinde zikredilen dükkanlar 2886 sayılı Yasanın 35/c
|maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile satış ihalesine çıkarılmıştır.
|1- İhale,31.05.2023 Tarihi çarşamba günü Saat:14 :00' da Belediye Meclis Salonunda İhale
|Komisyonu huzurunda yapılacaktır
|2- Satışı yapılacak olan arsalara ait bilgiler:
|Sıra
|Mevkii
|Ada
|Parsel
|Alanı
|Muhammen
|Vasfı
|Gecici
|İhali Saati
|No
|No
|No
|(M2)
|Bedeli(TL)
|Teminatı:TL
|1
|Merkez
|1716
|17
|804,72
|900.000,00
|Arsa
|27000
|14:00
|2
|Merkez
|1716
|18
|1.324,00
|1.350.000,00
|Arsa
|40500
|14:02
|3
|Merkez
|1716
|19
|1.323,98
|1.950.000,00
|Arsa
|58500
|14:04
|4
|Merkez
|1716
|20
|1.323,96
|1.950.000,00
|Arsa
|58500
|14:06
|5
|Merkez
|1716
|21
|1.323,95
|1.950.000,00
|Arsa
|58500
|14:08
|6
|Merkez
|1716
|22
|1.323,96
|1.950.000,00
|Arsa
|58500
|14:10
|7
|Merkez
|1716
|23
|1.323,95
|1.950.000,00
|Arsa
|58500
|14:12
|8
|Merkez
|1716
|24
|1.323,94
|1.950.000,00
|Arsa
|58500
|14:14
|9
|Merkez
|1716
|25
|1.323,98
|1.950.000,00
|Arsa
|58500
|14:16
|10
|Merkez
|1716
|26
|1.323,97
|1.950.000,00
|Arsa
|58500
|14:18
|11
|Merkez
|1716
|27
|1.323,96
|1.350.000,00
|Arsa
|40500
|14:20
|12
|Merkez
|1716
|28
|1.323,95
|1.350.000,00
|Arsa
|40500
|14:22
|13
|Merkez
|1716
|29
|1.323,96
|1.350.000,00
|Arsa
|40500
|14:24
|14
|Merkez
|1716
|30
|1.323,96
|1.350.000,00
|Arsa
|40500
|14:26
|15
|Merkez
|1716
|31
|1.323,97
|1.350.000,00
|Arsa
|40500
|14:28
|16
|Merkez
|1716
|32
|1.323,98
|1.350.000,00
|Arsa
|40500
|14:30
|17
|Merkez
|1716
|33
|1.323,97
|1.350.000,00
|Arsa
|40500
|14:32
|2- Satışı yapılacak olan dükkanlara ait bilgiler:
|Sıra
|Dükkan bağımsız bölüm
|Alanı
|Muhammen
|Vasfı
|Gecici
|İhali Saati
|No
|Brüt (M2)
|Bedeli(TL)
|Teminatı:TL
|1
|1672 ada 1 parsel 6 nolu bağımsız bölüm
|163,80
|1.980.000,00
|dubleks dükkan
|59.400,00
|14:35
|2
|1672 ada 1 parsel 11 nolu bağımsız bölüm
|265,14
|2.870.000,00
|Depolu dubleks dükkan
|86.100,00
|14:45
|3-İsteklilerin ihalelere katılabilmeleri için en geç 31/05/2023 günü saat 12:00'a kadar bir dilekçe ile birlikte aşağıdaki belgeleride
|dilekçeye eklemek suretiyle, İhale Komisyonu müracaat edeceklerdir.
|İSTENEN BELGELER
|a-Geçici teminatın yatırıldığına dair Belge.
|b-Taşınmazmal satış şartnamesi makbuzu.
|c-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
|d-Tebligata esas adres belgesi
|e-Gerçek ve tüzel kişiler adına vekaleten iştirak ediliyorsa bu kişiler adına teklifte bulunacakların
|vekaletleri ile vekaleten iştirak edenlerin noterden tasdikli imza sürkilerinin yanlarında
|bulundurmaları gerekmektedir
|f-Eskil Belediyesinden alınmış borcu yoktur yazısı gerekmektedir
|g- Bu işe dair taşınmaz mal satış şartnamesi mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Fen İşlerinden
|toplam 50.-TL Mukabilinde temin edilebilir.
|4- Posta da vaki olacak gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
|İlanen Duyurulur04.05.2023
|Necati BELGEMEN
|Belediye Başkanı
Basın No: ILN01825362
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