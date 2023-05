BODRUM BELEDİYE BAŞKANLIĞININ İLANIDIR

İHALE NO ENCÜMEN KARAR TARİH/NO MAHALLE SAYISI ATM KABİN YERİ SAYISI KİRA SÜRESİ MUHAMMEN BEDEL+KDV (10 YILLIK-TL) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (%3 ) – ( 10 YILLIK-TL) 2023 / 2-1 25/04/2023 - 2023/2280 17 MAHALLE TOPLAM: 92 KABİN YERİ 10 YIL 96.480.000.00.-TL+KDV 2.894.400.00-TL Bodrum Belediye Başkanlığı hüküm ve tasarrufu ile mülkiyeti altında bulunan 17 adet taşınmaz üzerine kurulacak olan 92 adet ATM (Otomatik Vezne Makinesi) Kabini Yeri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a (Kapalı Teklif Usulü) 10 yıllığına kiraya verilecektir. İhale, 30.05.2023 tarihi Salı günü saat 10:00'da Çarşı Mah. Belediye Meydanı No:1 (Bodrum Belediyesi Toplantı Salonu) BODRUM/MUĞLA adresinde Belediye Encümeni huzurunda (İhale Komisyonu) 10 yıl süre ile kiralanmak üzere ihale edilecektir. İhale ile ilgili bilgi ve şartname mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden görülebilir, istekliler ihale ile ilgili şartnameyi 1.250.00- TL bedel karşılığında Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden satın alabilirler. İhaleye katılacakların, istenilen belgeleri kapalı zarf içerisinde, üzerinde teslim tarih ve saati yazılı alındı belgesi karşılığında, 29.05.2023 Pazartesi günü saat 16:00'ya kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir. Ancak; istekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37. maddesine uygun düzenleyecekleri teklifleri ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydı ile iadeli taahhütlü mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz. Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler ret olunarak hiç yapılmamış sayılır. İhaleye katılanlardan istenilecek belgeler; ihale başvuru sürecinde alınmış belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

A) GERÇEK KİŞİLERDEN: Kimlik sureti İmza Beyannamesi (Aslı veya Noter onaylı) İkametgâh Belgesi (E- Devlet) adresinden alınacaktır. Nüfus Aile Kayıt Örneği (E- Devlet) adresinden alınacaktır. B) TÜZEL KİŞİLERDEN: İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişinin siciline kayıt olduğuna dair belge. İmza sirküleri, Yetki belgesi, Dernek ve Vakıflar için ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış karar ile yetkilinin imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.

C) GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER İÇİN ORTAK BELGELER

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 26. maddesine uygun olarak hazırlanacak Geçici Teminat Belgesi aslı. (Nakit Tahsilat Makbuzu- Geçici Teminat Mektubu) (Bankalardan alınan Teminat mektupları süresiz ve limit içi banka teyit yazılı olacaktır. Nakit olarak yatırılacak bedeller Bodrum Belediyesi veznelerine veya Bodrum Belediye Başkanlığının Ziraat Bankası Bodrum Şubesindeki TR33 0001 0002 0234 2934 7650 10 IBAN numaralı hesabına yatırılacak, ödeme dekontu dosyaya eklenecektir.) Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünce onaylanmış, Belediyemize son ödeme tarihi (vadesi) geçmiş herhangi bir borcu olmadığına dair belge aslı. Tebligat için adres beyanı aslı. Temsil durumunda vekil adına düzenlenmiş noter onaylı vekâletname, vekilin noter tasdikli imza beyannamesi ve sabıka kaydı. Yer Görme Belgesi İhale şartnamesi ve ihale dosya bedelinin ödendiğine dair makbuz aslı. İhalenin ilk ilan tarihinden sonra alınmış, ilgili Vergi Dairesine borcu olmadığına dair belgenin aslı. İhalenin ilk ilan tarihinden sonra alınmış, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) borcu olmadığına dair belgenin aslı. Ödenmiş sermayesinin en az 3.000.000,00-TL (Üç Milyon Türk Lirası) olduğuna ilişkin Ticaret ve Sanayi Odası veya mali müşavir onaylı belge. İhaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerden Türkiye genelinde İhale Yasaklısı olmadığına dair EKAP (ekap.kik.gov.tr.) üzerinden alınmış belge.

D) ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE; Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, ortak girişimi oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişilerin her birinin (A) ve/veya (B) ile (C) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler. Ortak girişimi oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişilerin her biri ihale şartnamesinin her sayfasını imzalayacaktır. İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde, geçici teminatın ortak girişi oluşturan pilot/özel ortak tarafından sunulması yeterli olacaktır.

E) YABANCI KATILIMCILAR; Yerli veya Yabancı katılımcıların sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması tercümenin noter onaylı olması ve belgelerin ibrazı gerekir.

2886 Sayılı Kanunu'nun 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme tek taraflı fesih edilir.

İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

ATM Kabinlerinin kurulacağı mahalleler ve koordinatlar şartnamede yer almaktadır.

İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, kullanım hakkının kiralanmasında Şartname hükümleri uygulanacaktır.





