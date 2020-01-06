T.C. TAŞKÖPRÜ ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO : 2023/46 Esas

Basit Tehdit suçundan Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasında Taşköprü Cumhuriyet Başsavcılığının 13/01/2023 gün ve 2022/1473 Soruşturma sayılı iddianamesi ile TCK' nın 106/3 cümle maddesi gereğince cezalandırılması istemi ile Hasan ve Şengüloğlu 20/09/1996 doğumlu Kastamonu Merkez Aycılar mah/ köy nüfusunda kayıtlı Müslüm PALABIYIK hakkında kamu davası açılmıştır. Atılı suça öngörülen yaptırım süresine göre Basit Yargılama Usulü uygulanarak yargılama tamamlanacaktır.Ancak sanık Müslüm PALABIYIK tüm aramalara rağmen bulunamadığından 15 gün içerisinde savunma ve delillerini mahkememize sunması yönündeki ihtarın ilanen tebliğine karar verilmiş olup,1-Yukarıda yazılı ihtarın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN01826392

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