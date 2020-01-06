T.C. AKYAZI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO :

256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-282-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323 EsasDavacı Devlet Su İşleri vekili tarafından Mahkememizde;2023/257 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 139 ada 4 parsel sayılı taşınmazın,2023/259 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 139 ada 1 parsel ve 141 ada 13 parsel sayılı taşınmazın,2023/261 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 141 ada 1 ve 5 parsel ile 140 ada 3 parsel sayılı taşınmazın,2023/263 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 141 ada 12 parsel sayılı taşınmazın,2023/265 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 140 ada 5 parsel sayılı taşınmazın,2023/267 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 140 ada 12 parsel ve 141 ada 3 parsel sayılı taşınmazın,2023/269 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 132 ada 79 parsel ve 134 ada 5 parsel sayılı taşınmazın,2023/271 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 141 ada 2 parsel ve 140 ada 9 parsel sayılı taşınmazın,2023/273 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 141 ada 9parsel sayılı taşınmazın,2023/275 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 140 ada 2 parsel sayılı taşınmazın,2023/277 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 132 ada 98 parsel sayılı taşınmazın,2023/279 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 132 ada 27, 38 ve 77 parsel ile 139 ada 5 parsel sayılı taşınmazın,2023/281 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 132 ada 42, 44 ve 97 parsel sayılı taşınmazın,2023/283 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 132 ada 94 parsel, 139 ada 2 parsel ve 141 ada 8 parsel sayılı taşınmazın,2023/285 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 140 ada 7 parsel sayılı taşınmazın,2023/287 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 132 ada 26 parsel sayılı taşınmazın,2023/289 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 132 ada 58 parsel sayılı taşınmazın,2023/291 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 133 ada 2 parsel sayılı taşınmazın,2023/293 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 140 ada 1 parsel sayılı taşınmazın,2023/295 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 133 ada 3 parsel sayılı taşınmazın,2023/297 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 141 ada 4 ve 7 parsel sayılı taşınmazın,2023/299 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 132 ada 73 parsel, 141 ada 6 parsel ve 140 ada 4 parsel sayılı taşınmazın,2023/301 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 137 ada 4 parsel sayılı taşınmazın,2023/303 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 137 ada 5 parsel sayılı taşınmazın,2023/305 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 132 ada 47 parsel ve 135 ada 1 parsel sayılı taşınmazın,2023/307 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 132 ada 37 parsel ve 139 ada 3 parsel sayılı taşınmazın,2023/309 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 132 ada 69 parsel ve 138 ada 1 parsel sayılı taşınmazın,2023/311 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 132 ada 40 parsel ve 134 ada 1 parsel sayılı taşınmazın,2023/313 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 139 ada 6 parsel sayılı taşınmazın,2023/315 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 137 ada 3 parsel sayılı taşınmazın,2023/317 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 133 ada 4 parsel ve 137 ada 2 parsel sayılı taşınmazın,2023/319 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 144 ada 6 parsel sayılı taşınmazın,2023/321 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 117 ada 3 parsel sayılı taşınmazın,2023/323 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 117 ada 5 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılması yönünde dava açılmış olup,İlan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda Devlet Su İşlerine karşı iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda kamulaştırma işlemine karşı dava açıldığı ve yürütmenin durdurulması kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Akyazı Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği ilan olunur. 25/04/2023

Basın No: ILN01826401

#ilan.gov.tr