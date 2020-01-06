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ESKİL (AKSARAY) BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN
ESKİL (AKSARAY) BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
A- Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda maddeler halinde zikredilen dükkanlar 2886 sayılı Yasanın 35/c
maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile satış ihalesine çıkarılmıştır.
1- İhale,31.05.2023 Tarihi çarşamba günü Saat:14 :00' da Belediye Meclis Salonunda İhale
Komisyonu huzurunda yapılacaktır
2- Satışı yapılacak olan arsalara ait bilgiler:
Sıra Mevkii Ada Parsel Alanı Muhammen Vasfı Gecici İhali Saati
No No No (M2) Bedeli(TL) Teminatı:TL
1 Merkez 1716 17 804,72 900.000,00 Arsa 27000 14:00
2 Merkez 1716 18 1.324,00 1.350.000,00 Arsa 40500 14:02
3 Merkez 1716 19 1.323,98 1.950.000,00 Arsa 58500 14:04
4 Merkez 1716 20 1.323,96 1.950.000,00 Arsa 58500 14:06
5 Merkez 1716 21 1.323,95 1.950.000,00 Arsa 58500 14:08
6 Merkez 1716 22 1.323,96 1.950.000,00 Arsa 58500 14:10
7 Merkez 1716 23 1.323,95 1.950.000,00 Arsa 58500 14:12
8 Merkez 1716 24 1.323,94 1.950.000,00 Arsa 58500 14:14
9 Merkez 1716 25 1.323,98 1.950.000,00 Arsa 58500 14:16
10 Merkez 1716 26 1.323,97 1.950.000,00 Arsa 58500 14:18
11 Merkez 1716 27 1.323,96 1.350.000,00 Arsa 40500 14:20
12 Merkez 1716 28 1.323,95 1.350.000,00 Arsa 40500 14:22
13 Merkez 1716 29 1.323,96 1.350.000,00 Arsa 40500 14:24
14 Merkez 1716 30 1.323,96 1.350.000,00 Arsa 40500 14:26
15 Merkez 1716 31 1.323,97 1.350.000,00 Arsa 40500 14:28
16 Merkez 1716 32 1.323,98 1.350.000,00 Arsa 40500 14:30
17 Merkez 1716 33 1.323,97 1.350.000,00 Arsa 40500 14:32
2- Satışı yapılacak olan dükkanlara ait bilgiler:
Sıra Dükkan bağımsız bölüm Alanı Muhammen Vasfı Gecici İhali Saati
No Brüt (M2) Bedeli(TL) Teminatı:TL
1 1672 ada 1 parsel 6 nolu bağımsız bölüm 163,80 1.980.000,00 dubleks dükkan 59.400,00 14:35
2 1672 ada 1 parsel 11 nolu bağımsız bölüm 265,14 2.870.000,00 Depolu dubleks dükkan 86.100,00 14:45
3-İsteklilerin ihalelere katılabilmeleri için en geç 31/05/2023 günü saat 12:00'a kadar bir dilekçe ile birlikte aşağıdaki belgeleride
dilekçeye eklemek suretiyle, İhale Komisyonu müracaat edeceklerdir.
İSTENEN BELGELER
a-Geçici teminatın yatırıldığına dair Belge.
b-Taşınmazmal satış şartnamesi makbuzu.
c-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
d-Tebligata esas adres belgesi
e-Gerçek ve tüzel kişiler adına vekaleten iştirak ediliyorsa bu kişiler adına teklifte bulunacakların
vekaletleri ile vekaleten iştirak edenlerin noterden tasdikli imza sürkilerinin yanlarında
bulundurmaları gerekmektedir
f-Eskil Belediyesinden alınmış borcu yoktur yazısı gerekmektedir
g- Bu işe dair taşınmaz mal satış şartnamesi mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Fen İşlerinden
toplam 50.-TL Mukabilinde temin edilebilir.
4- Posta da vaki olacak gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
İlanen Duyurulur04.05.2023
Necati BELGEMEN
Belediye Başkanı


Basın No: ILN01825362

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