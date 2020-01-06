T.C. ORHANGAZİ(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/7 SATIŞTAŞINMAZIN GAZETE İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/7 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bursa İli, Orhangazi İlçesi, Gedelek Mahallesi, 765 ada 93 parsel sayılı taşınmaz 1/25.000 Ölçekli İznik Gölü Nazım İmar Planında tarım alanında kalmaktadır.
Bursa İli, Orhangazi ilçesi, Gedelek Mahallesi,765 ada; 93 nolu parsel 14.333,77m² yüzölçümünde, Tarla vasıflı taşınmaz Keşif günü zeminde yapılan incelemede, taşınmaz içerisinde herhangi bir tarımsal ürünün ekilip dikilmediği görülmüştür. Taşınmazın ortasından çittel geçmektedir. Taşınmazda meyil Kuzey kısmında yaklaşık % 1-2 civarı, Güney kısmında yaklaşık % 8-10 civarıdır, toprağı killi-tınlı yapıda, istenirse sulanabilir tarım arazisidir. Ayrıca taşınmazın herhangi bir kısmından kadastral yola cephesi bulunmamaktadır. Taşınmaz yerleşim yerlerine 1500-1550 m, Bursa-Yalova Yoluna 1400-1450 m mesafededir. Değer tespitinde bu durum önemle değerlendirilmiştir.
Taşınmazın yukarıda sayılan tarımsal, topografik, konumsave diğer özellikleri de dikkate alınarak taşınmaz değerinin tespiti için piyasa araştırması yapılmış ve yapılan piyasaaraştırmasısonucutaşınmazınm2 birimdeğerinin220,00TL/m2 olduğu kanaatine varılmıştır. Bu bilgiler ışığında, keşif tarihi itibarı ile 765 ada 93 parsel nolu taşınmazın toplam değeri: 14.333,77 X 220,00TL= 3.153.429,40TL
İmar Durumu :1/25.000 Ölçekli İznik Gölü Nazım İmar Planında tarım alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 3.153.429,40 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/06/2023 - 10:25
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Bitiş Tarih ve Saati : 08/06/2023 - 10:25
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2023 - 10:25
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2023 - 10:25
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN01826159
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