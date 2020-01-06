T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/118KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Bartın ili, Merkez ilçes,i Küçülkızım Köyü,
MEVKİİ : Düz Mevkii
ADA NO : 129
PARSEL NO : 20 ve 57 parsel
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 57 parsel sayılı taşınmaz 2971.22 m²
20 parsel sayılı taşınmaz 2591.93 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : CEVDET YELKENCİ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİŞİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/118 Esas Esas sayısında dava açılmıştır. Duruşması 18/05/2023 saat 10:10' a bırakılmasına karar verilmiştir.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
Basın No: ILN01827002
#ilan.gov.tr