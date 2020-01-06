T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/118

Bartın ili, Merkez ilçes,i Küçülkızım Köyü,Düz Mevkii12920 ve 57 parselTarla57 parsel sayılı taşınmaz 2971.22 m²20 parsel sayılı taşınmaz 2591.93 m²CEVDET YELKENCİTÜRKİYE ELEKTRİK İLETİŞİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/118 Esas Esas sayısında dava açılmıştır. Duruşması 18/05/2023 saat 10:10' a bırakılmasına karar verilmiştir.2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

Basın No: ILN01827002

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