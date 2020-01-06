T.C. AKYAZI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO :256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-282-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Devlet Su İşleri vekili tarafından Mahkememizde;
2023/256 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 132 ada 32 ve 36 parsel sayılı taşınmazın,
2023/257 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 139 ada 4 parsel sayılı taşınmazın,
2023/258 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 132 ada 41 parsel sayılı taşınmazın,
2023/259 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 139 ada 1 parsel ve 141 ada 13 parsel sayılı taşınmazın,
2023/260 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 132 ada 61 parsel sayılı taşınmazın,
2023/261 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 141 ada 1 ve 5 parsel ile 140 ada 3 parsel sayılı taşınmazın,
2023/262 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 132 ada 24 parsel sayılı taşınmazın,
2023/263 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 141 ada 12 parsel sayılı taşınmazın,
2023/264 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 132 ada 43 parsel sayılı taşınmazın,
2023/265 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 140 ada 5 parsel sayılı taşınmazın,
2023/266 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 132 ada 35, 56 ve 60 parsel ile 141 ada 11 parsel sayılı taşınmazın,
2023/267 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 140 ada 12 parsel ve 141 ada 3 parsel sayılı taşınmazın,
2023/268 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 132 ada 22 parsel sayılı taşınmazın,
2023/269 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 132 ada 79 parsel ve 134 ada 5 parsel sayılı taşınmazın,
2023/270 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 132 ada 28 parsel sayılı taşınmazın,
2023/271 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 141 ada 2 parsel ve 140 ada 9 parsel sayılı taşınmazın,
2023/272 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 132 ada 96 parsel sayılı taşınmazın,
2023/273 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 141 ada 9parsel sayılı taşınmazın,
2023/274 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 132 ada 31 parsel sayılı taşınmazın,
2023/275 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 140 ada 2 parsel sayılı taşınmazın,
2023/276 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 132 ada 33 parsel sayılı taşınmazın,
2023/277 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 132 ada 98 parsel sayılı taşınmazın,
2023/278 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 132 ada 71 parsel sayılı taşınmazın,
2023/279 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 132 ada 27, 38 ve 77 parsel ile 139 ada 5 parsel sayılı taşınmazın,
2023/280 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 132 ada 76 parsel sayılı taşınmazın,
2023/281 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 132 ada 42, 44 ve 97 parsel sayılı taşınmazın,
2023/282 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 132 ada 55 parsel sayılı taşınmazın,
2023/283 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 132 ada 94 parsel, 139 ada 2 parsel ve 141 ada 8 parsel sayılı taşınmazın,
2023/284 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 132 ada 70 parsel sayılı taşınmazın,
2023/285 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 140 ada 7 parsel sayılı taşınmazın,
2023/286 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 138 ada 3 parsel sayılı taşınmazın,
2023/287 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 132 ada 26 parsel sayılı taşınmazın,
2023/288 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 132 ada 95 parsel ve 135 ada 2 parsel sayılı taşınmazın,
2023/289 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 132 ada 58 parsel sayılı taşınmazın,
2023/290 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 132 ada 30 parsel sayılı taşınmazın,
2023/291 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 133 ada 2 parsel sayılı taşınmazın,
2023/292 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 132 ada 72 parsel sayılı taşınmazın,
2023/293 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 140 ada 1 parsel sayılı taşınmazın,
2023/294 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 132 ada 39 parsel ve 132 ada 81 parsel sayılı taşınmazın,
2023/295 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 133 ada 3 parsel sayılı taşınmazın,
2023/296 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 132 ada 59 parsel sayılı taşınmazın,
2023/297 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 141 ada 4 ve 7 parsel sayılı taşınmazın,
2023/298 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 132 ada 57 parsel sayılı taşınmazın,
2023/299 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 132 ada 73 parsel, 141 ada 6 parsel ve 140 ada 4 parsel sayılı taşınmazın,
2023/300 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 132 ada 29 parsel sayılı taşınmazın,
2023/301 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 137 ada 4 parsel sayılı taşınmazın,
2023/302 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 132 ada 34 parsel sayılı taşınmazın,
2023/303 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 137 ada 5 parsel sayılı taşınmazın,
2023/304 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 132 ada 68 parsel ve 141 ada 10 parsel sayılı taşınmazın,
2023/305 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 132 ada 47 parsel ve 135 ada 1 parsel sayılı taşınmazın,
2023/306 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 132 ada 75 parsel sayılı taşınmazın,
2023/307 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 132 ada 37 parsel ve 139 ada 3 parsel sayılı taşınmazın,
2023/308 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 132 ada 54 parsel ve 140 ada 10 parsel sayılı taşınmazın,
2023/309 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 132 ada 69 parsel ve 138 ada 1 parsel sayılı taşınmazın,
2023/310 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 132 ada 78, 80 parsel, 133 ada 1 parsel, 134 ada 4 parsel, 138 ada 2 parsel sayılı taşınmazın,
2023/311 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 132 ada 40 parsel ve 134 ada 1 parsel sayılı taşınmazın,
2023/312 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 140 ada 6 parsel sayılı taşınmazın,
2023/313 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 139 ada 6 parsel sayılı taşınmazın,
2023/314 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 140 ada 8 parsel sayılı taşınmazın,
2023/315 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 137 ada 3 parsel sayılı taşınmazın,
2023/316 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 132 ada 93 parsel ve 134 ada 2 parsel sayılı taşınmazın,
2023/317 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 133 ada 4 parsel ve 137 ada 2 parsel sayılı taşınmazın,
2023/318 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 132 ada 163 parsel sayılı taşınmazın,
2023/319 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 144 ada 6 parsel sayılı taşınmazın,
2023/320 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 132 ada 161 parsel sayılı taşınmazın,
2023/321 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 117 ada 3 parsel sayılı taşınmazın,
2023/322 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 117 ada 4 parsel sayılı taşınmazın,
2023/323 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 117 ada 5 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılması yönünde dava açılmış olup,
İlan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda Devlet Su İşlerine karşı iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda kamulaştırma işlemine karşı dava açıldığı ve yürütmenin durdurulması kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Akyazı Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği ilan olunur. 25/04/2023
Basın No: ILN01826401
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