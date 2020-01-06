T.C.TRABZON 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Dosya No: Mahalle/İlçe: Ada: Parsel: Malik: Toplam Parsel m²: Kamulaştırılan Alan m²: Duruşma Gün ve Saati: 2023/197 Boztepe/

Ortahisar 989 92 1-Mehmet YILMAZ 98,74 84,55 13/07/2023

Saat:09:30 2023/198 Boztepe/

Ortahisar 1190 37 1-Hüseyin BAY 97,00 97,00 13/07/2023

Saat:09:35 2023/199 Yenicuma/

Ortahisar 232 64 1-Kenan KAYAOĞLU 56,26 1,06 13/07/2023

Saat:09:40 2023/200 Boztepe/

Ortahisar 1190 1 1-Alipaşa ALTINTAŞ 56,84 56,84 13/07/2023

Saat:09:45 2023/201 Boztepe/

Ortahisar 415 10 1-Adem KARADENİZ

2-Burak KARADENİZ

3-Gamze KARADENİZ

4-Güner KARADENİZ

5-Yılmaz KAREDENİZ 93,15 62,26 13/07/2023

Saat:09:50 2023/202 Boztepe/

Ortahisar 856 59 1-Osman ÖKSÜZ 46,00 46,00 13/07/2023

Saat:09:55 2023/203 Boztepe/

Ortahisar 1343 96 1-Faruk ÖNDER

2-İlhami DÖLEK

3-Meryem PARILTAN

4-Münevver YALÇIN

5-Namık Kemal ÖNDER

6-Orhan ÖNDER

7-Seyhan PARILTAN 79,40 79,40 13/07/2023

Saat:10:00 2023/204 Boztepe/

Ortahisar 1342 120 1-Arzu KOL

2-Canan HAYAL

3-Cemil HAYAL

4-Emine HAYAL

5-Esra HAYAL

6-Mehmet HAYAL

7-Murat HAYAL

8-Serkan HAYAL

9-Ümmihan HAYAL 93,57 93,57 13/07/2023

Saat:10:05 2023/205 Boztepe/

Ortahisar 1342 61 1-Abidin BALABAN

2-Emine ÖZKAN

3-Emriye ÇAVDAR

4-Eyüp BALABAN

5-Fatma ÖZKAN

6-Fikret BALABAN

7-Hanife ÇAVDAR

8-Hikmet BALABAN

9-Hüseyin BALABAN

10-Mahmut BALABAN

11-Meliha BALABAN

12-Mustafa BALABAN

13-Nuri REİS

14-Salih REİS

15-Veysel BALABAN 150,00 150,00 13/07/2023

Saat:10:10 2023/206 Boztepe/

Ortahisar 1190 54 1-Arife AKKUŞ

2-Arslan HAŞLAK

3-Ayser ARTAR

4-Bayram HAŞLAK

5-Behice ERDEMİR

6-Emine KESKİNOĞLU

7-Gökhan TOPCU

8-Güler MUTLU

9-Halil İbrahim TOPCU

10-Hulusi TOPCU

11-Kemal HAŞLAK

12-Kenan TOPCU

13-Muradiye URAN

14-Naime KUŞTUL

15-Necla KUŞTUL

16-Nuran SUNGUROĞLU

17-Osman HAŞLAK

18-Peruze OSMANOĞLU

19-Recep TOPCU

20-Saime ŞAHİNOĞLU

21-Sedat TOPCU

22-Selim TOPCU

23-Şadiman TOPCU

24-Şahinder ARSLAN

25-Turan TOPCU

26-Tülay PATAN 133,84 133,84 13/07/2023

Saat:10:15

Mahkememizde davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalılar aleyhine mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında; Kamulaştırma Kanunun 4650 S.K. İle değişik 10. maddesi hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca;aşağıdamalikleri ile özellikleri yazılı taşınmazların yine aşağıda belirtilen kısımlarının davacı Karayolları Genel Müdürlüğü kararı ile kamulaştırılmasına karar verildiği, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydı ile pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazlarınKarayolları Genel Müdürlüğü adına yol yapım ve emniyet sahası olarak kamulaştırması için mahkememize işbu davanın açıldığı, belirlenen gün ve saatte duruşmasının yapılacağı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 S.K. gereğince saptanmasına müteakip ilgililer adına mahkememizce belirlenen T.C. Halk Bankası Merkez Şubesi'ne yatırılacağı ve bedelin yatırılması üzerine taşınmazların belirtilen m²'lerinin Karayolları Genel Müdürlüğü adına yol olarak terkinine karar verilebileceği hususu kamulaştırma kanununun 4650 S.K. ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince

Basın No: ILN01823380

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