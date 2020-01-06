T.C.TRABZON 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANIMahkememizde davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalılar aleyhine mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında; Kamulaştırma Kanunun 4650 S.K. İle değişik 10. maddesi hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca;aşağıdamalikleri ile özellikleri yazılı taşınmazların yine aşağıda belirtilen kısımlarının davacı Karayolları Genel Müdürlüğü kararı ile kamulaştırılmasına karar verildiği, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydı ile pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazlarınKarayolları Genel Müdürlüğü adına yol yapım ve emniyet sahası olarak kamulaştırması için mahkememize işbu davanın açıldığı, belirlenen gün ve saatte duruşmasının yapılacağı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 S.K. gereğince saptanmasına müteakip ilgililer adına mahkememizce belirlenen T.C. Halk Bankası Merkez Şubesi'ne yatırılacağı ve bedelin yatırılması üzerine taşınmazların belirtilen m²'lerinin Karayolları Genel Müdürlüğü adına yol olarak terkinine karar verilebileceği hususu kamulaştırma kanununun 4650 S.K. ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR.
|Dosya No:
|Mahalle/İlçe:
|Ada:
|Parsel:
|Malik:
|Toplam Parsel m²:
|Kamulaştırılan Alan m²:
|Duruşma Gün ve Saati:
|2023/197
|Boztepe/
Ortahisar
|989
|92
|1-Mehmet YILMAZ
|98,74
|84,55
|13/07/2023
Saat:09:30
|2023/198
|Boztepe/
Ortahisar
|1190
|37
|1-Hüseyin BAY
|97,00
|97,00
|13/07/2023
Saat:09:35
|2023/199
|Yenicuma/
Ortahisar
|232
|64
|1-Kenan KAYAOĞLU
|56,26
|1,06
|13/07/2023
Saat:09:40
|2023/200
|Boztepe/
Ortahisar
|1190
|1
|1-Alipaşa ALTINTAŞ
|56,84
|56,84
|13/07/2023
Saat:09:45
|2023/201
|Boztepe/
Ortahisar
|415
|10
|1-Adem KARADENİZ
2-Burak KARADENİZ
3-Gamze KARADENİZ
4-Güner KARADENİZ
5-Yılmaz KAREDENİZ
|93,15
|62,26
|13/07/2023
Saat:09:50
|2023/202
|Boztepe/
Ortahisar
|856
|59
|1-Osman ÖKSÜZ
|46,00
|46,00
|13/07/2023
Saat:09:55
|2023/203
|Boztepe/
Ortahisar
|1343
|96
|1-Faruk ÖNDER
2-İlhami DÖLEK
3-Meryem PARILTAN
4-Münevver YALÇIN
5-Namık Kemal ÖNDER
6-Orhan ÖNDER
7-Seyhan PARILTAN
|79,40
|79,40
|13/07/2023
Saat:10:00
|2023/204
|Boztepe/
Ortahisar
|1342
|120
|1-Arzu KOL
2-Canan HAYAL
3-Cemil HAYAL
4-Emine HAYAL
5-Esra HAYAL
6-Mehmet HAYAL
7-Murat HAYAL
8-Serkan HAYAL
9-Ümmihan HAYAL
|93,57
|93,57
|13/07/2023
Saat:10:05
|2023/205
|Boztepe/
Ortahisar
|1342
|61
|1-Abidin BALABAN
2-Emine ÖZKAN
3-Emriye ÇAVDAR
4-Eyüp BALABAN
5-Fatma ÖZKAN
6-Fikret BALABAN
7-Hanife ÇAVDAR
8-Hikmet BALABAN
9-Hüseyin BALABAN
10-Mahmut BALABAN
11-Meliha BALABAN
12-Mustafa BALABAN
13-Nuri REİS
14-Salih REİS
15-Veysel BALABAN
|150,00
|150,00
|13/07/2023
Saat:10:10
|2023/206
|Boztepe/
Ortahisar
|1190
|54
|1-Arife AKKUŞ
2-Arslan HAŞLAK
3-Ayser ARTAR
4-Bayram HAŞLAK
5-Behice ERDEMİR
6-Emine KESKİNOĞLU
7-Gökhan TOPCU
8-Güler MUTLU
9-Halil İbrahim TOPCU
10-Hulusi TOPCU
11-Kemal HAŞLAK
12-Kenan TOPCU
13-Muradiye URAN
14-Naime KUŞTUL
15-Necla KUŞTUL
16-Nuran SUNGUROĞLU
17-Osman HAŞLAK
18-Peruze OSMANOĞLU
19-Recep TOPCU
20-Saime ŞAHİNOĞLU
21-Sedat TOPCU
22-Selim TOPCU
23-Şadiman TOPCU
24-Şahinder ARSLAN
25-Turan TOPCU
26-Tülay PATAN
|133,84
|133,84
|13/07/2023
Saat:10:15
Basın No: ILN01823380
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