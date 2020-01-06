T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 8. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/734 Esas

DAVALI :MARIA COJOCARU - Pasaport no: A2301422- Moldova Cumhuriyeti Vatandaşı

Davacı , FİKRET YILDIZ ileDavalı , MARIA COJOCARU arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Mahkemenizce dava dilekçesi ve eklerininbelirtilen adresinize tebliğ çıkarılmış olup, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından öninceleme tensip tutanağı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin ön inceleme duruşmasının 12/06/2023 günü saat 09:15'te başlamasına karar verilmiş olup, Sulh için gerekli hazırlığı yapmanız; duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği ve HMK 186. Madde gereğince, tahkikatın bitiminden sonra, sözlü yargılama ve hüküm için tayin olacak gün ve saatte mahkemede hazır bulunmanız, belirlenen gün ve saatte mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde yokluğunuzda hüküm verileceği, bu ilanın gazetede yayınlandığıtarihten 7 gün sonra tebligat yapılmış sayılacağı ihtar olunur hususu ilanen tebliğ olunur.26/04/2023



Basın No: ILN01824209

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