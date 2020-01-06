T.C. İstanbul Anadolu 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/330 Esas 12/04/2023 Konu : İLANEN TEBLİGATDavacı , EMİR VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ ileDavalı , İBRAHİM GÖKHAN ŞENTÜRK arasında mahkememizde görülmekte olan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davası nedeniyle;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi tebligatı çıkarılmış olup, adresinizde bulunamadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı tarafından aleyhinize tasarrufun iptalidavası açılmış olup; dava dilekçesinde özetle; davacı Emir Varlık Yönetim A.Ş. tarafından aleyhinize "adınıza kayıtlı bir taşınmazın borcun doğum tarihindensonra kuzeninize devrettiğiniz ve alacaklılardan mal kaçırdığınız gerekçesi iddiasıyla tarafınızdan davalı Ali Gökmen'in Bakırköy 15. İcra müdürlüğü 2019/6395 esas sayılı dosyadaki alacak ve ferileri ile sınırlı olmak üzere tazminata mahkum edilmesini, taşınmazın devir tarihinden itibaren avans ve faizin yürütülmesine, adınıza kayıtlı menkul gayrimenkulmallar ile 3. Kişilerdeki hak ve alacakları üzerine ihtiyati haciz tesis edilmesine, karar verilmesini talep etmiştir.

Dava dilekçesinin tebliğinden itibaren HMK'nın 127. Maddesi uyarınca dava dilekçesine karşı 2 hafta içerinde cevap verebileceğiniz ayrıca 08/09/2023 günü saat: 11:05 'deki duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

İLGİLİ KİŞİ : İBRAHİM GÖKHAN ŞENTÜRK - 27082161276 19 Mayıs Mah. Saray Sk. No: 3 D: 7 Kadıköy/ İSTANBUL

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