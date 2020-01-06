İ L A N

T.C. GAZİANTEP 10. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2021/176 Esas

KARAR NO : 2022/1064

1- YILMAZ GÜDÜCÜ2- AYŞE GÜDÜCÜMahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı bulunan dosyanın mahkememizce yapılan yargılaması sonucu;-Davanınile 178......966 T.C. Kimlik Numaralı AYŞE GÜDÜCÜ ile 267......802 T.C Kimlik Numaralı YILMAZ GÜDÜCÜ'nün T.M.K 166/3 maddesi uyarınca-Davalının beyan ve kabulü gereği davalı yararına tedbir ve yoksulluk nafakası, maddi ve manevi tazminat, taşınır - taşınmaz mal, katılma alacağı, eşya alacağı konularında bir karar verilmesine yer olmadığına,-Davalının beyan ve kabulü gereği yargılama masraflarının davalı üzerinde bırakılmasına,-Davacı taraf bu davada kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T. uyarınca belirlenen 9.200,00-TL maktu ücreti vekaletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,-Suçüstü ödeneğinden karşılanan 6.690,60-TL ilanen tebligat ücretinin davalıdan tahsiline,Dair, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içinde Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf kanun yolu açık olmak üzere davacı asil AYŞE GÜDÜCÜ, Davacı vekili Av. BAKİYA BÜŞRA ÖNGÖR ile davalı asil YILMAZ GÜDÜCÜ'nün yüzlerine karşı verilen karar tebliğ yerine geçerli olmak üzere Tebligat Kanunu'nun 28. ve devamı maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.20/03/2023

Basın No: ILN01824052

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