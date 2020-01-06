T.C. ANKARA BATI SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2023/6 SATIŞ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/06/2023 - 10:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/06/2023 - 10:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/07/2023 - 10:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/07/2023 - 10:05

Aşağıda cins ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ/ALCI Mahalle/Köy, 449 Ada, 3 Parsel, Kıymet takdirine konu taşınmaz Konut Alanı olup, yakın çevresinde ASO 2. Ve OSB, Anadolu OSB ve Başkent OSB yer almaktadır.Taşınmazın topoğrafik yapısının hafif eğimli olduğu, üzerinde herhangi bir yapı ve muhtesatın bulunmadığı, yakın çevresinde yapılaşmaların devam ettiği, imar yollarının açılmış olduğu, alt yapı hizmetlerinin tamamlanmamış olduğu, ulaşım sorununun bulunmadığı, Belediye ve Kamunun tüm hizmetlerinden yararlanır durumda olduğu, tespit edilmiştir. Alcı Mah. 449 ada 3 sayılı parsel Konut Alanı Kullanımında E: 1.20 Yençok: 16 kat yapılaşma sahiptir.775 Sayılı Yasaya Göre Takyitlidir.Yüzölçümü : 8.631,66 m2Kıymeti : 10.357.992,00 TLKDV Oranı : %8Kaydındaki Şerhler: Ziraat Bankası lehine iştira hakkı vardır.(29/09/2004 Y. 8281)

Basın No: ILN01823227

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