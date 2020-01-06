T.C. ANKARA BATI SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2023/6 SATIŞTAŞINMAZIN GAZETE İLANI
Aşağıda cins ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/6 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ/ALCI Mahalle/Köy, 449 Ada, 3 Parsel, Kıymet takdirine konu taşınmaz Konut Alanı olup, yakın çevresinde ASO 2. Ve OSB, Anadolu OSB ve Başkent OSB yer almaktadır.Taşınmazın topoğrafik yapısının hafif eğimli olduğu, üzerinde herhangi bir yapı ve muhtesatın bulunmadığı, yakın çevresinde yapılaşmaların devam ettiği, imar yollarının açılmış olduğu, alt yapı hizmetlerinin tamamlanmamış olduğu, ulaşım sorununun bulunmadığı, Belediye ve Kamunun tüm hizmetlerinden yararlanır durumda olduğu, tespit edilmiştir. Alcı Mah. 449 ada 3 sayılı parsel Konut Alanı Kullanımında E: 1.20 Yençok: 16 kat yapılaşma sahiptir.775 Sayılı Yasaya Göre Takyitlidir.
Yüzölçümü : 8.631,66 m2
Kıymeti : 10.357.992,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: Ziraat Bankası lehine iştira hakkı vardır.(29/09/2004 Y. 8281)
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 16/06/2023 - 10:05
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Bitiş Tarih ve Saati : 23/06/2023 - 10:05
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/07/2023 - 10:05
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Bitiş Tarih ve Saati : 21/07/2023 - 10:05
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN01823227
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