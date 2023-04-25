T.C. MANİSA 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.78254810-2023/4-Ceza Dava Dosyası 25.04.2023

Konu : İLAN



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İLAN Manisa 3.Asliye Ceza Mahkemesinin 16.03.2023 tarih 2023/4 esas, 2023/245 sayılı kararda, Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan sanık olan Osman ve Sabahat oğlu, 21.06.1979 Manisa d.lu, Ahmet ÖZGÜGİÇ'e Mahkememizin 16.03.2023 tarih 2023/4 E. 2023/245 K. Sayılı Mahkumiyet kararının tebliğine karar verilmiştir.Sanık Ahmet ÖZGÜGİÇ tüm aramalara rağmen bulunamamış ve karar tebliğ edilememiştir.1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince Gerekçeli Kararın2- Gerekçeli Kararınilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup,25.04.2023