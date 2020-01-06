T.C. İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/159 EsasKAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İzmir
MEVKİİ : Konak İlçesi, Gürçeşme Mah.
ADA NO : 41585
PARSEL NO : 2
MALİKİN ADI VE SOYADI: Mediha Aycan
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/159 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
Basın No: ILN01822847
#ilan.gov.tr