T.C. İZMİR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/1762

Davacı Akbank T.A.Ş. tarafından açılan davada dava dilekçesinden özetle; İzmir 20. İcra Müdürlüğü'nün 2021/3163 Esas sayılı dosyasında davalılar adına icra takibi başlatıldığını ve İİK 121 maddesi kapsamında alınan yetkiye istinaden İzmir ili, Konak İlçesi, 1.Karantina Mah. , 706 Ada, 18 parsel, 6 nolu Bağımsız bölümde kayıtlı taşınmazın açık artırma suretiyle satılarak ortaklığın giderilmesini talep etmiş, duruşma gün ve saati 05/10/2023 saat 11:10'a bırakılmış olup, davalı Kevser YALÇIN'ın MERNİS adresinin bulunmadığı, yapılan adres araştırması sonucu adresi tespit edilemediği, yurt dışı adresi de bulunmadığından ve kendilerine dava dilekçesi tebliğ edilemediğinden, Tebligat Kanunu'nun 31.maddesi ve HMK'nun 127.maddesine uygun olarak işbu ilanın gazetede ilanından itibaren 7 günlük süre sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren 2 haftalık süre içerisinde cevaplarınız varsa cevap dilekçesi vermeniz, mevcut ise ilk itirazlarınız cevap dilekçesine yazmanız, aksi takdirde cevap süresi geçmemiş olsa dahi ilk itirazların daha sonra ileri sürülemeyeceği HMK'nın 121,122,129 ve 316 devamı mad. uyarınca ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01823583

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