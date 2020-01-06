T.C. İSTANBUL 47. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2022/100 Esas

Hakaret, Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasında 5271 Sayılı CMK'nin 251 maddesi uyarınca basit yargılama usulünün uygulanmasına karar verildiğine dairdavetiye Mohamad Baki ve Hasna Bouiallouchen oğlu, 07/07/1994 doğumlu, FAS nüfusuna kayıtlı Zakarıa BAKI(T.C:99342680810) tüm aramalara rağmen bulunamadığından tebliğ edilememiştir.1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonrakararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyan ile itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleştirileceği 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28vd. Maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.17.04.2023

Basın No: ILN01822853

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