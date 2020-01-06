T.C. ANKARA 33. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/82

Davacı Muazzez Bademci tarafından Emrah Bademci, Tamer Bademci, Tülay Saçkan aleyhine açılan Mirasçılık Belgesinin İptali davasının yapılan yargılamasında; 935 Sk. Seğmenler Mah., No: 2 İç Kapı No: 8 Gölbaşı Ankara adresinde bulunduğu bildirilen Tamer Bademci'ye gönderilen tebligatın iade edildiği ve tüm aramalara rağmen adresinin temin edilemediği anlaşılmakla adına ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla,Davacı vekili dava dilekçesi ile müvekkilinin eşi Osman Bademci' nin Mehmet'in, Havin'in, Ferda'nın, Barış'ın ve Melek'in babası olduğunu, muris Osman Bademci' nin 17/01/2023 tarihinde vefat ettiğini, davalıların murisin yegane varisleriymiş gibi mirasçılık belgesi aldığını, müvekkil Muazzez ve müteveffa Osman Bademci' nin müşterek çocukları olan ancak Türk vatandaşı olmayan çocukları Mehmet, Havin, Ferda, Barış ve Melek ile yetişkin Arife'nin de müteveffanın mirasçıları olduğunu, Ankara 15. Sulh Hukuk Mahkemesi' nin 2023/281 Esas 2023/179 Karar numaralı kararı ile verilen mirasçılık belgesinin usul ve yasaya aykırı olduğunu beyanla veraset ilamının iptali ile yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

İşbu dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla, dava dilekçesinin ilanından itibaren davaya karşı davalı Tamer Bademci' nin HMK' nun 122. Maddesi gereğince 2 haftalık kesin sürede cevap verebileceği, TK'nun 31. Maddesi gereğince ilan tarihinden 7 gün sonra işbu ilanın yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.



Basın No: ILN01822837

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