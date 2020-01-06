ESAS NO : 2022/2017 Esas

İLAN

T.C.

KONYA 7. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN

ESAS NO : 2022/2017 Esas



Davacı Mensüre GÜMÜŞ tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememize bildirilen mernis adresinize dava dilekçesinin gönderilmesi davalı tarafından talep edilmiş, ancak mernis adresiniz boş göründüğünden mahkememizce ilgili kurumlardan adres araştırması talebinde bulunulmuş, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ve davacı vekilinin talebi üzerine tarafınıza yapılacak tüm tebligatların ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü olan, 12/06/2023 günü saat: 11:18'de duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. DAVALI : HACI ALİ GÜMÜŞ - T.C.No:27*********18Davacı Mensüre GÜMÜŞ tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;Mahkememize bildirilen mernis adresinize dava dilekçesinin gönderilmesi davalı tarafından talep edilmiş, ancak mernis adresiniz boş göründüğünden mahkememizce ilgili kurumlardan adres araştırması talebinde bulunulmuş, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ve davacı vekilinin talebi üzerine tarafınıza yapılacak tüm tebligatların ilanen tebliğine karar verilmiştir.Duruşma Günü olan, 12/06/2023 günü saat: 11:18'de duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Basın No: ILN01821499 #ilan.gov.tr

DAVALI : HACI ALİ GÜMÜŞ - T.C.No:27*********18Davacı Mensüre GÜMÜŞ tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;Mahkememize bildirilen mernis adresinize dava dilekçesinin gönderilmesi davalı tarafından talep edilmiş, ancak mernis adresiniz boş göründüğünden mahkememizce ilgili kurumlardan adres araştırması talebinde bulunulmuş, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ve davacı vekilinin talebi üzerine tarafınıza yapılacak tüm tebligatların ilanen tebliğine karar verilmiştir.Duruşma Günü olan, 12/06/2023 günü saat: 11:18'de duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.