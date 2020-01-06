T.C. BURSA 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/265 Esas

Konu : Gaiplik İlanı Hk. İ L A N

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Gaip adayı Ali Osman Güler'in (T.C.no 29017332096) Alzhiemer hastası olduğu, 2007 yılında İvazpaşa'daki evinden ayrıldıktan sonra kaybolduğu, yapılan araştırmalarda ormanlık alanda kendisine ait terlik ve mendil bulunduğu, emniyete kayıp şahıs olarak müracaat edildiği, Emniyet kayıtlarına göre bugüne kadar herhangi bir resmi kurum ve kuruluşta kaydına rastlanmadığı, bu nedenle Ali Osman Güler hakkında TMK'.nın 33/2. maddesi uyarınca Gaipliğine karar verileceğinden gaip olduğu iddia olunan kişi ile ilgili olarak bilgisi olanları ilk ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememizin 2023/265 Esas sayılı dosyasına müracaat ederek bilgi vermeleri hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

GAİP TC KİMLİK NO : 29017332096

ADI SOYADI : ALİ OSMAN GÜLER

BABA ADI : KAMİL

ANA ADI : ZEYNİ ŞERİF

DOĞUM TARİHİ : 15/05/1932

DOĞUM YERİ : MUDANYA

İKAMETGAH ADRESİ : İvazpaşa Mah. 6.Güven Sk. No:6Osmangazi/ BURSA



Basın No: ILN01822910

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