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T.C. ADANA

8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2022/290

Davacı YAPI VE KREDİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ SERDİVAN ŞUBESİ ile Davalı ADANA BESİ VE YEM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tasarrufun İptali davası nedeniyle; Dava dilekçesinde belirtilen adresinize davetiye çıkarılmış olup, belirtilen adresin lağv olması sebebiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırması için ticaret sicile yazılan müzekkere cevabında aynı adresinizin bildirilmesi ve sonuç alınamaması üzerine dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verildiğinden;"Duruşmanın atılı olduğu 06/07/2023 tarihi saat 10:55'da mahkememizde hazır bulunmanız ve davaya teb. İtibaren iki haftalık süre içerisinde cevap vermeniz ve tüm delillerinizi bildirmeniz, cevap dilekçesinden sonra savunmanızı genişletip değiştirmeyeceğiniz, duruşmaya davacının gelmesi ve yargılama devam etmesi durumunda, yapılan işleme itiraz edemeyecek ve diğer tarafın muvafakatınız olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği veyahut değiştirebileceği, duruşmaya gelmediğiniz takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği ve karar verileceği HMK 122, 139, 317, 318,319,320 mad. gereği dava dilekçesi ve meşruhatlı davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01822930

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