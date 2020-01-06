AKHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ

TASFİYE MEMURLUĞUSeyit Ahmet Mah.312 Sk.1/1A Akhisar/MANİSA adresinde mukim26093263382 TC.Kimlik Nolu SABRİ İKİZER'in terekesinin Akhisar Sulh Hukuk Mahkemesinin, 13/03/2023 Tarih ve 2023/737 Esas , 2023/844 Karar sayılı kararları ile,TMK.nun 612.maddesi gereğince iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiştir.tasfiye işlemleri yukarda numarası yazılı dosyamızdan yapılmaktadır. Keyfiyet; İİK.nun 166.maddesi gereğince ilan olunur.
TEREKE TASFİYENİN İFLAS HÜKÜMLERİ GEREĞİYAPILDIĞINADAİR
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Dosya No: 2023/ 21 Tereke
TEREKE TASFİYENİN İFLAS HÜKÜMLERİ GEREĞİYAPILDIĞINADAİR
İLAN
Dosya No: 2023/ 21 Tereke
Basın No: ILN01821784
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