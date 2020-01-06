T.C. KADİRLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/567 Esas

DAVACI : Abdurrahman ÖNEM-33389421036

DAVALI : Aybala GÖK : Ahmet Tevfik ve Neziha dan olma 23/05/1975 Adanad.lu

Davacı vekili tarafından Mirasçılık Belgesinin İptali davasına ilişkin aleyhinize açılan davanın, mahkememizin 2022/567 esas sayılı dosyası üzerinden devam etmekte olup, bu davadadavalı olarak bulunmaktasınız, söz konusu davada iş bu ilandan itibaren "iki hafta içerisinde HMK 127 md. Gereğince cevap, tanık ve delil dilekçesi vermeniz gerektiği, olmadığı taktirde davacıların, dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamının inkar sayılacağınız HMK 131 md gereğince ilk itirazları ile sürme hakkını kayıp etmiş ve tanık dinletmekten ve delil sunmaktan vazgeçmiş sayılacağınız hususu" bildirilen adresinize yapılan tebligat işlemlerinin sonuçsuz kalması nedeniyle tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01821545

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