BALIKESİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2016/254

2022/84Davacı İsmail ÇETE tarafından davalı Anadolubank AŞ aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Muris muvazaası) davasının yapılan açık yargılaması sonunda verilen 21/02/2022tarihli kararın davacı İsmail ÇETE'ye tebliği yapılamadığından;Davacı İsmail ÇETE'nin mahkememizce yapılan araştırmada tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden gerekçeli kararın davacıya ilanen tebliğine karar verilmiştir."1-Davanın 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun (HMK) 150/5. Maddesi uyarınca AÇILMAMIŞ SAYILMASINA,2-Harçlar kanunu gereğince alınması gereken 80,70-TL harçtan peşin alınan 29,30-TL harç düşüldükten sonra eksik kalan 51,40-TL harcındavacıdanalınarak Hazineye irad kaydına,3-Davalı Anadolubank kendisini vekille temsil ettirdiğinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Av.As.Üc.Tar.gereğince 5.100,00 TL maktu vekalet ücretinin davacıdan tahsili ile bu davalıya verilmesine,4-Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,5- Gider avansının kullanılmayan kısmının karar kesinleştiğinde iadesine,Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda kararın tebliğinden itibaren yasal 2 hafta süre içerisinde Bursa Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf yolu açık olmak üzere karar verildi."karar verildiği HMK'nun ve Tebligat Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğinceiş bu ilanın yayınlanma tarihinden itibaren 15 gün sonra davacıya tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.14/04/2023

Basın No: ILN01819811

#ilan.gov.tr