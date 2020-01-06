T.C.

ANKARA 13. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/17

MEHMET ALİ ÖZERDavacı NACİYE HANDAN ÖZER tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.Duruşma Günü: 13/06/2023 günü saat: 09:15'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu,duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01816246

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