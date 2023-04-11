T.C. KAYSERİ 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/7

Davacı, Melikgazi Belediye Başkanlığı ile davalı Yunus Ekici, Şerife Ekici, Neşet Ekici, Muammer Ekici, Hatice Ekici ve Mehmet Ekiciarasında dava konusu Kayseri ili Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi 15002 ada 1 parsel (eski 3263 ada 11 parsel) parsel nolu taşınmazla ilgili mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;Kamulaştırma yapan idarenin Melikgazi Belediyesi olduğu, Kamulaştırma Kanunun 4650 S.Y ile değ. 14. maddesi gereğince bu tebliğatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davasıya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, açılacak davada husumetin davacı aleyhine yöneltilmesi gerektiği, işlemin iptali davaları açmaları ve bu davayı açtıkları konusunda yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını bildirmeleri, belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın adına tescil edileceği hak sahiplerinin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri,mahkemece tespit olunacak kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adınayatırılacağı ilan olunur. 11/04/2023

Basın No: ILN01818602

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