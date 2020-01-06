T.C. İSTANBUL ANADOLU 41. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2022/357 Esas

2022/769Mahkememizin 18/10/2022 tarih, 2022/357 Esas ve 2022/769 Karar sayılı ilamı ile Resmi Belgede Sahtecilik suçundan CMK'nun 223/2-amaddesi uyarınca BERAATİNE karar verilen Azam Muhammad ve Muntaz oğlu, 04/07/1994 doğumlu TAMOOR HASSAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, karar tebliğ edilememiş ve mahkememizce verilen beraat kararı Cumhuriyet Savcısı tarafından 06/12/2022 tarihinde istinaf edilmiştir.1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,3-Tebliğ tarihinden itibaren 7 günlük süre içerisinde mahkememize ya da eşdeğer başka bir mahkemeye sunulacak yazılı dilekçeyle ve ya zabıt katibine usulünce sözlü beyanda bulunması ve tutanağı hakime onaylatması suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere, süresinde başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR.31.03.2023

Basın No: ILN01819195

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