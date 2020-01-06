T.C. DİDİM(YENİHİSAR)

3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



Belge Doğrulama Adresi : https://vatandas.uyap.gov.tr Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.Belge Doğrulama Adresi : https://vatandas.uyap.gov.tr Basın No: ILN01819818 #ilan.gov.tr

ESAS NO : 2019/443 KARAR NO :2021/554İLAN METNİ Didim Cumhuriyet Başsavcılığının 26/12/2018 tarih ve 2018/1729 Esas sayıli İddianamesi ile sanık Mehmet Alim ve Emine oğlu, 23/01/1970 doğumlu 20152440806 TC kimlik numaralı Güngör ALP hakkında Alkol ve Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanma suçundan açılan kamu davasının Basit Yargılama Usulüne göre yapılan yargılaması sonucunda sanık hakkında CMK 251/3 maddesi uyarınca 1/4 oranında indirim yapılarak 3 ay 3 gün hapis cezasına hükmedilmiş, hükmedilen hapis cezasının TCK 58/6 maddesi uyarınca mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine karar verilmiş karar kesinleştirilerek infaza verilmiş ancak 02 Ağustos 2022 tarih ve 31911 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 21/04/2022 tarih ve 2020/87 Esas 2022/44 Karar sayılı kararı gereği serimuhakeme usulü uygulanmak üzere 08/08/2022 tarihli ek karar ile infazın durdurulmasına kara verilmiş, seri muhakeme usulü uygulanamadığı için 24/04/2023 tarihli ek karar ile infazın devamına karar verilmiş olup sanığın bilinen adresine ek karar tebliğ edilememiş, mernis adresi de mevcut olmadığından ilanen tebligat yoluna gidilmiş olup işbu ilan metninin yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün içinde itiraz edilmediği taktirde ek kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur.