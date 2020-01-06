T.C. AKŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/192 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Konya ili, Akşehir İlçesi, Çimenli Mahallesi

ADA NO : 409

PARSEL NO : 6

YÜZÖLÇÜMÜ : 42.85m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Mehmet Demirci mirasçıları

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Akşehir Belediye Başkanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/192 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

Basın No: ILN01816259

#ilan.gov.tr