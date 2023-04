T.C. SİNOP İCRA DAİRESİ

2020/216 TLMT. GEMİNİN GAZETE İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/06/2023 - 10:04

Bitiş Tarih ve Saati : 13/06/2023 - 10:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/07/2023 - 10:04

Bitiş Tarih ve Saati : 13/07/2023 - 10:04

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.: İnebolu İcra Dairesinin2020/328 esas 10/02/2023 tarihli talimatı yazısın da: İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün Müdürlüğümüze müzekkere cevabına Balık Avlanma Tezkeresi'nin Geminin mütemmim cüzü olduğu, gemiden ayrı tek başına satılmasının mümkün olmadığı Balık Avlanma Gemisinin cebren satışı halinde, balık avlama gemisine ait ruhsat tezkeresinin, geminin yeni sahiplerine devrinin mümkün olduğunu belirtmiş olupMİLLİ GEMİ SİCİL KÜTÜK KAYIT ÖRNEĞİ'ne göre :Sicil No:İst.5874,Bağlama Limanı:İst.3990,Geminin Adı:EYCE SU ÜRÜNLERİ, Teknenin Cinsi :Balık Avlama, Tanınma İşareti :TC 3708,Geminin Boyu :35,42 ,Geminin Eni:12,00, Geminin Derinliği:3,24 , Gros Tonilatosu: 345, Rüsum Tonilatosu:103,Mesaha Tarih ve No: Samsun 23.08.1984/2484, Yapıldığı Yer ve Zaman :Sürmene Yeniay 14.08.1984 ,Makine Gücü :3 Adet 2245 BHP Balıkçı teknesi, Sinop Balıkçı Barınağından iç mendireğe bağlı olduğu halde üzerinde incelemeler yapılmış ancak tespiti yapılan makimeler için yeteri kadar mazot olmadığından çalışıp çalışmadığı kontrol edilememiştir. Geminin elektrik ihtiyacı ise yediemin tarafından Sinop elektrik dağıtım şirketi YEDAŞ tan abonelik alarak temin edildiği görülmüştür. Gemideki mevcut motorlar, jeneratörler ve balıkçılık ekipmanlarının fotoğraflanması ve incelenmesi yapılarak tespiti yapılanların gemideki mevcut haliyle değerlendirilmesi yapılmıştır. **Geminin makine dairesinde tespit edilen, ana motorlar (makineler):— R.NO ( Resim no'nun kısaltılması) 1: MITSUBISHI marka , 56r2-MPTK Tip, makine no:70422, Gücü: 720 BHP (1 ADET) ,—R.NO 2: DOOSAN marka, V222TIM tip, makine no:ebykm202680, Gücü:788 BHP(1 ADET) ,— R.NO 3: BAUDOIN marka, 6M33.2 tip, makine no:GM33.2-0040, gÜCÜ:737 BHP(1 ADET), **Geminin makine dairesinde tespit edilen, jeneratörler:— R.NO 4: VOLVO marka, TD720GE tipi, makine no:530098631, Gücü:128 Kw (1 ADET),—R.NO 5: CUMMINS marka, 6CT tipi, makine no:50505612, Gücü:220 BHP (1 ADET) ,—R.NO 6: VOLVO marka, TD121F tipi, makine no.329126787, Gücü:375 BHP (1 ADET) ,**Makine dairesinde, geminin hidrolik sistemlerinin gücünü temin eden yardımcı motorlar (kafa şanzımanı ve hidrolikler): —R.NO 7: Volvo marka,—R.NO:8 Volvo marka, **Gemi üzerindeki balıkçılık ekipmanları: —R.NO 9: Büyük tel ırgatı (1 ADET) ,—R.NO 10: Bot basma ırgatı(1 ADET) ,—R.NO 11: Makara Basma ırgatı(1 ADET),— R.NO 12:Sapan vurma ırgatı(1 ADET), —R.NO 13: Çapa ırgatı(1 ADET), **Balık Pompaları :—R.no 14: **Balık pompası takım halinde(1 ADET),**Ağ makaraları:— R.NO 15: Ağ makaraları(6 ADET), **Buz makineleri ve Soğuk Oda:— R.NO16 :Teksan marka Buz makinası 5 ton / gün kapasiteli (1 ADET),— R.NO17 :Buz makinası 3 ton / gün kapasiteli (1 ADET),— R.NO18 :5x5x2 mt soğuk odası ve makinesi (1 ADET), **Gırgır botu motorları:—R.NO19:Sancak botu Cummins marka 720 HP (1 ADET) , —R.NO 20 :İskele botu Volvo marka 350 HP (1 ADET) ,**Gemi inşaat mühündisi bilirkişisi olarak: balıkçı teknesi, Sinop Balıkçı Barınağında iç mendireğe bağlı olduğu halde üzerinde incelemeler yapılmış ancak tespiti yapılan elektronik cihazların ve dip radarlarının(transduser) iyi durumda olup olmadığının belirlenmesi için ölçüm gerekmesi sebebi ile düzgün çalışıp çalışmadığı kontrol edilememiştir. Balıkçı gemisinin daha önce faal olarak çalıştığı düşünüldüğünde cihazların düzgün çalıştığı kabul edilmiştir. Gemideki mevcut çelik aksam ve elektronik ekipmanlarının fotoğraflanması ve incelenmesi yapılarak tespiti yapılanların gemi üzerindeki haliyle değerlendirilmesi yapılmıştır.**Gemide tespit edilen çelik aksam :—R.NO1: Çelik Tekne. Tam Boy 40,8mt, kütük eni 12 mt, kütük derinliği 3,24 mt, Tonaj 345, yapım yılı 1984 ,(Makine vegüverte donanımları hariç ) (1 ADET) ,—R.NO2 : Çelik Gırgır Botu (Makineleri Hariç) (2 ADET),**Geminin kaptan köşkü, köprü üstü ve baş altı bölümünde tespiti yapılan elektronik ekipmanlar ve elektrik tesisat ve kablolamaları :—R.NO 3,4 :Fruno CSH-720 transduser, Seri no okunmuyor (1 ADET),—R.NO 5,6 :Simrad CA52 TRANSDUCER, Seri no:130 (1 ADET),—R.NO: 7,8:Fruno FSV-8442 TRANSDUCER, Seri no.0124 (1 ADET),AIS, Serenity, Model: 212TR Serenity22 XPD, Seri No: 009001A0102 (1 ADET),Yüzey Radarı, JRC, Model: JSB 186 SSB, Seri No: BS22300 (1 ADET) ,—R.NO 10 :Yüzey Radarı + GPS, Simrad, Model: CA50, Seri No:52000089 (1 ADET),—R.NO 9: Yüzey Radarı, JRC, Model: JMA 5330-12, Seri No: LB67642 (1 ADET),—R.NO 11:Fruno, Model: FR 701, Seri No: 863-0096 ,—R.NO 14:GPS, Raystar, Model :390, Seri No: KN 35989,—R.NO 12:VHF, Vertex Standard, Model: VM3500E, Seri No: +H020776 (1 ADET),—R.NO 12:VHF, Seavoice, Model: RT 550, Seri No:30607151 (1 ADET) .—R.NO 12:VHF, Sailor, Model: RT 144C, Seri No: 330381,—Elektrik tesisatı ve kablolamalar (1 ADET),—R.NO 13:Tracvision hareketli uydu anteni (1 ADET),**Gemide tespiti yapılan emniyet ekipmanları: —R.NO 15: Can salları (2 ADET), —Can simitleri (8 ADET), —Yangın tüpleri, değişik çeşit ve ağırlıkta (12 ADET), —Can yelekleri (24 ADET),— S.A.R.T (1 ADET),**Gemide tespiti yapılan mobilyalar:— R.NO16 :Tekne mobilyası (1 ADET), Balık avlama gemisinin Sinop Balıkçı Barınağında bağlı olduğu görülmüştür. Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresi incelenmiştir. Geminin Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresinde yazılı olan tam boyunun 40,8 metre olduğu görülmüştür. Gemiye ait Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresi için %20 boy artış hakkı kullanılıp kullanılmadığı ile ilgili İstanbul Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden bilgi talep edilmiş ve İstanbul Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gönderilen 26.10.2022 tarihli ve E-13111986-140.04-7504467 sayılı yazısında Eyce su ürünleri isimli gemiye ait 34A2473 kod numaralı Gemiler için Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresi için %20 boy artış hakkı kullanılmadığı belirtilmiştir. Gemiye ait Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresinin %20 boy artış hakkı ile tam boyu 48,96 metreye kadar olan gemilerde kullanılması mümkündür. Gemiye ait Ruhsat tezkeresinin geçerlilik tarihi 29/09/2024 .İstanbul Valiliğiİl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nünE-1311986-140.04-9189747 sayılı müzekkere cevabın da : "Ruhsat tezkeresinin yeni sahibi adına düzenlenebilmesi için, İlgili Liman Başkanlığınca geminin yeni sahibi adına "Balık Avlama" cinsinde tescil edilerek Gemi Tasdiknamesi /Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi ve Tanilato Belgesi düzenlenmiş olması yeterlidir. Eyce Su Ürünleri isimli balık avlama gemisi için düzenlenmiş 34A2473 kod nolu ruhsat tezkeresinin Müdürlüğümüz kayıtlarındaki son geçerlilik tarihi 29/09/2024 olduğundan, ruhsat tezkeresinin devir işleminin 29/09/2027 tarihine kadar yapılması gerekmektedir, bu tarihe kadar yenileme işlemi yapılmadığı takdirde ruhsat tezkeresi, iptal edilecektir. Ayrıca, gemide takılı bulunan 0468 nolu BAGİS cihazının mülkiyeti Bakanlığımıza ait olup; cihazın çalışıyor olması halinde, mülkiyeti Bakanlığımıza ait olarak sadece söz konusu gemide kullanılmak üzere tutanakla geminin yeni sahibine teslim edilecektir. BAGİS cihazının çalışmıyor olması durumunda ise, cihazın Müdürlüğümüze teslim edilmesi ve gemiye masrafları gemi sahibince karşılanmak üzere yeni BAGİS cihazı taktırılması zorunludur. "diye cevap verilmiştir.: Gemi Üzerinde Bulanan Balıkçı Ağının Mahkeme ve İcra Dairesi Kıymet Takdirinde yer verilmemesi nedeniyle gemi üzerinde bulunan Balık Ağı hariç olarak satılacaktır.Adresi : Sinop Balıkçı Barınağı İç Mendirek Sinop Merkez / SİNOPKıymeti : 19.445.200,00 TLKDV Oranı : %18Kaydındaki Şerhler: Gemi Sicil Kayıt Örneğindeki gibidir.SATIS ILANININ TEBLIGI (IIK. 127. Md.)****İş bu satış ilanı tebliğ yapılamayan tüm takyidat ilgilileri adresleri sicil kayıtlı olmayan alakadarlar ile mübrez kayıtlarda belirtilen alakadarlara gönderilerek tebligatların tebliğ edilmemesi halinde iş bu satış ilanı satış ilanının tebliği yerine kaim olmak üzere ve yine tebligat yapılamayan tüm hissedarlara tebliğ yerine kaim olmak üzere İLANEN teblig olunur.

