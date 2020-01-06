T.C. İSTANBUL ANADOLU 41. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2022/136 Esas

2022/460Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 27/05/2022 tarihli ilamı ile hırsızlık suçundan TCK'nun 142/2.b.1 maddesi gereğince2 Yıl 3 Ay 15 Gün Hapis ve TCK 53/1-a,d,e maddesi gereğince İnfaz Süresince Kamu Hizmetlerinden Yasaklılık kararı ile cezalandırılan Fırdows ve Sened kızı, 01/01/2002 Suriye doğumlu SARA SENED AZİZ tüm aramalara rağmen bulunamamış,karar tebliğ edilememiştir.1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,3-Tebliğ tarihinden itibaren 7 günlük süre içerisinde mahkememize ya da eşdeğer başka bir mahkemeye sunulacak yazılı dilekçeyle ve ya zabıt katibine usulünce sözlü beyanda bulunması ve tutanağı hakime onaylatması suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere, süresinde yasal yollara başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşerek infaz edileceği İLAN OLUNUR.11.04.2023

Basın No: ILN01819190

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