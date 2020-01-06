T.C. GÜROYMAK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2023/69 Esas

Dava konusu Bitlis ili, Güroymak İlçesi, Tahtalı Köyübulunan yaklaşık 27.212,08 m² büyüklüğündeki taşınmaz ile ilgili olarak söz konusu taşınmaz üzerinde itirazı bulunanların ya da hak iddia edenlerin son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde imar ihyaya dayalı tescile dair şartların oluşmadığına dair itirazlarını ya da hak iddialarını mahkememizin 2023/69 esas sayılı dosyalarına bildirmeleri, aksi halde davacının iddialarını kanıtlamaları halinde dava konusu taşınmazın davacı adına tesciline karar verileceği ilan olunur.04/04/2023

Basın No: ILN01818704

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