T.C. GEMLİK(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2022/66 SATIŞ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/05/2023 - 11:19

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/05/2023 - 11:19 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/06/2023 - 11:19

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/06/2023 - 11:19

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/05/2023 - 13:34

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/05/2023 - 13:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/06/2023 - 13:34

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/06/2023 - 13:34

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Bursa İl, Gemlik İlçe, HİSAR Mahalle/Köy, KüçükÇiftlik Mevkii, 484 Ada, 11 Parsel, Bahçeli Kargir Ev Nolu Bağımsız Bölüm Bursa ili, Gemlik ilçesi, Hisar mahallesinde bulunan 484 ada 11 parsel sayılı 540,00 m2 miktarlı bahçeli kargir ev vasıflı taşınmazın , Bursa ili, Gemlik ilçesi, Ata mahallesi, 106.sokak ile 2. Caddenin kesiştiği köşe parsel olup iki katlı müstakil bina inşa edilmiştir. Binanın bahçesine 2 nolu Ata caddeye açılan 26 nolu demir korkuluklu kapıdan girilmektedir. Keşif günü taşınmaz kapalı olduğundan dosya içinde mevcut bilirkişi raporu ve dışından yapılan incelemeler ile rapor düzenlenmiştir. Bina bahçe içinde olup parselin çevresi kargir duvar ile çevrilmiş, giriş demir kapı monte edilmiştir. Binanın zemin katı salon, mutfak, WC ve kolden, üst katı 4 oda, banyo ve holden oluşmuştur. Binanın salon ve odaları parke kaplı, duvarlar plastik badanalıdır. Islak hacimler zemin seramik, duvar fayans kaplıdır. Mutfakta mermer tezgah ve MDF dolapları bulunmaktadır. Banyo içinde duşkabin, klozet ve lavabo vardır. Kapılar ahşap , pencereler PVC doğramadır. Binada doğalgaz yoktur. Cepheleri siding kaplı, üst kat pencereler panjurludur. Bina üzeri ahşap oturtma çatı ve kiremit örtülüdür. Bina zeminde 120 m2 alan üzerine inşa edilmiş olup toplam alanı 240,00 m2 olarak ölçülmüştür. Dava konusu taşınmaz genelde yazlık konutların yer aldığı Gemsaz sayfiye bölgesinde yer almaktadır. Deniz kıyısına 200 metre, Bursa-Yalova yoluna 3 km, Gemlik merkeze 5 km mesafededir. Gemlik serbest bölgesi, Gemport ve Çimtaş yakın konumdadır. Beledye hizmetleri mevcuttur.Adresi : Bursa, Gemlik ,Ata Mahallesi, 106. Sk 2 .Caddenin Kesinleştiği Köşe Parsel Gemlik / BURSAYüzölçümü : 240 m2Arsa Payı : Tamİmar Durumu :Var , İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli Gemlik uygulama imar planı sınırı içinde olup, ayrık nizam 2 kat konut alanı ve yol tanımlıdır.Kıymeti : 2.400.000,00 TLKDV Oranı : %18Kaydındaki Şerhler: Diğer : Tapu kaydındaki gibidir.Özellikleri : Bursa İl, Gemlik İlçe, CUMHURİYET Mahalle/Köy, (Eski Orhaniye Mahallesi, 16 ada 106 parsel) Mevkii, 2399 Ada, 2 Parsel, A BLOK 1 KAT BODRUM 16 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM Nolu Bağımsız Bölüm Bursa ili, Gemlik ilçesi, Orhaniye mahallesinde bulunan 16 ada, 106 parsel (Yeni 2399 ada 2 parsel) sayılı 6.753,86 m2 miktarlı kat mülkiyetine geçmiş ana taşınmaz niteliği ?Beş blok halinde yüz daireli arsalı kargir apartman? olan taşınmazda 2/200 arsa paylı A blok 1.bodrum katta 16 nolu meskendir.. Ana bina iki bodrum, zemin ve 4 normal kattan oluşmaktadır. Katlar yarım kat kademeli olup her kademede 2 daire her katta 4 daire bulunmaktadır. Ana binada asansör yoktur. Binaya yoldan köprü ile 3.kat seviyesinden giriş sağlanmıştır. Keşif günü taşınmaz kapalı olduğundan çevrede yapılan incelemeler ve dosyada mevcut bilirkişi raporundan istifade edilerek değerlendirme yapılacaktır. Dava konusu taşınmaz girişte antre ile, 3 oda, salon, mutfak, banyo, WC, balkon birimlerinden oluşmaktadır. Dairenin zemin kaplaması masif balıksırtı parke, duvarlar saten boyalıdır. Banyo zemin seramik, duvar fayans kaplıdır. Mutfak zemini seramik kaplı olup mermer tezgah ve dolapları mevcuttur. Kapıları ahşap kapı, pencereler PVC doğramadır. Dairede doğalgaz kapıya kadar gelmiş ancak içeri alınmamıştır. Kıymet takdirine konu daire Gemlik ilçe merkezine 1 km uzaklıktadır. Daire brüt 120 m2 net 98 m2 yüzölçümlüdür.Taşınmaz Kaydındaki Şerhler:1-23/03/2012 tarihli rapora göre; bu bağımsız bölümün/bloğun projede belirlenen bağımsız bölüm numarası/blok numarası ile fiili kullanıma uyumsuzdur.2-Taşınmazın ölçü krokisinde T2 ile gösterilen yapının A=0,23 M2 lik kısmı 2399/3 Nolu parsele tecavüzlüdür.Adresi : Bursa İli Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi Kumla Caddesi Üzerinde Körfez Sitesi A Blok 1.Kat 16 Nolu Bağımsöz Bülümdür. Gemlik / BURSAYüzölçümü : 98 m2Arsa Payı : 2/200İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ayrık nizam 5 kat konut alanı, kısmen park alanı ve kısmen yol olarak tanımlıdırKıymeti : 690.000,00 TLKDV Oranı : %1Kaydındaki Şerhler: Diğer : Yönetim Planı 02/11/1995 Y:5423,

Basın No: ILN01819211

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