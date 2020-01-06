T.C. AKŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/190 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Konya ili, Akşehir İlçesi, Çimenli MahallesiADA NO : 333PARSEL NO : 14YÜZÖLÇÜMÜ : 54.60 m²MALİKİN ADI VE SOYADI : Raşit Yüktaşır'ın mirasçılarıKAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Akşehir Belediye BaşkanlığıKAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/190 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.