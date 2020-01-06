KAMULAŞTIRMA İLANI

Eskişehir İli, Seyitgazi İlçesi, Doğançayır Mahallesi 4147 ada17 parsel sayılı taşınmaz 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında 12 metrelik yola isabet eden kısmı bulunmaktadır.

Bahse konu taşınmaz Belediyemiz 06.11.2020 tarih ve 135 sayılı Kararı ile kamulaştırmasına karar verilmiştir.

Doğançayır Mahallesi 4147 ada 17 parselde hissedar Besimi kızı Nezahat ERCAN, Halil oğlu Hüseyin BİLİCİ, Halil kızı Gülay ÜNAL, Besimi kızı Döndü ÇETİNKAYA, Halil oğlu Mesut BİLİCİ, Besimi kızı Gülüstan ÇETİN, Halil kızı Ayten YILMAZ, Selahattin kızı Seher ULUKOCA ve Hüseyin Hüsnü kızı Semra ÜNAL görülmekte olup;

2942 Sayılı Kanunun 7. Maddesi gereğince tebligat gönderileceğinden dolayı, adresleri tespit edilememiş olup, tebligat yapılamamıştır. Bu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde adres bilgileri belirtilen gayrimenkul hissedarların, Belediyemize müracaatı hususu tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur.



Basın No: ILN01817597

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