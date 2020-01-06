T.C. İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Uyuşturucu Madde (Kullanmak Amacıyla) Suçları Soruşturma Bürosu

: 2023/35850 CBS Sorusturma DosyasıKulanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan dolayıABDULRAHİM Oğlu HATİCE AHMED'den olma, 16/02/1997 doğumluhakkında savcılığımızca yapılan soruşturma neticesinde Türk Ceza Kanunun 191/2 maddesi gereğince;5237 sayılı TCK'nun değişik 191/2 maddesi uyarınca şüpheli hakkında5237 sayılı TCK'nun değişik 191/3 maddesi uyarınca şüpheli hakkındabu sürenin gerekli görülmesi halinde üçer aylık sürelerle en fazla bir yıl süre ile uzatılabileceğinin5237 sayılı TCK'nun değişik 191/4 maddesi uyarınca şüphelinin beş yıllık erteleme süresi içerisinde;Yüklenen yükümlülüklere veya uygulanan tedavinin gereklerine uygun davranmamakta ısrar etmesi,Tekrar kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması,Uyuşturucu madde kullanması, halinde ilgili şüpheli hakkında kamu davası açılacağının,Şüphelinin anılan yükümlülüklere aykırı davranmaması ve yasakları ihlal etmemesi halinde beş yıl sonunda hakkındaDava Açılmasının Ertelenme kararı şüphelinin tüm adreslere tebliğ edilemediği , mevcut adresi de tespit edilemediğinden 7201 Sayılı Yasanın 28.ve29.maddeleri gereğince ilanen tebliğine ilanen tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren 15 gün içerisinde İzmir Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine itiraz hakkında başvurabileceği, ilan ücreti ile soruşturma masraflarının şüpheliden alınacağı ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01818111

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