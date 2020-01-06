T.C. BİSMİL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/160 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Diyarbakır İli Bismil İlçesi Başören Köyü/Mahallesi78Susuz Tarla2427.89m²Abdullah Aydın ve ArkadaşlarıBOTAŞKamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/160 Esas Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 14/02/2023

Basın No: ILN01818382

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