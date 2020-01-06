T.C. BAFRA SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/1844 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Davacı Gönül Aydın vekilinin mahkememize sunmuş olduğu dava dilekçesi ile müvekkilinin kardeşi olan 37454062292 T.C. kimlik numaralı Nihat Aydın'ın bulunamaması sebebiyle hakkında gaiplik kararı verilmesini talep ettiği anlaşılmakla, Samsun ili, Bafra ilçesi, Koşu Mah. nüfusuna kayıtlı Nihat Aydın'ı tanıyan ve bilenlerin işbu ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememizin 2022/1844 esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, aksi taktirde gaipliğe karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01817856

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