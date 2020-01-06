LABORATUVAR HİZMETİ ALINACAKTIR

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI



Başkanlığımız Merkezi Laboratuvarları (İSLAB) Hb A1c Talasemi Tarama Testleri İçin Sonuç Karşılığı Hizmet Alımı İhalesi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/402930

1-İdarenin a) Adı : İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI b) Adresi : İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-2 Satınalma Birimi E-5 Karayolu Üzeri 34752 İçerenköy ATAŞEHİR/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2165787878 - 2165787893 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : Başkanlığımız Merkezi Laboratuvarları (İSLAB) Hb A1c Talasemi Tarama Testleri İçin Sonuç Karşılığı Hizmet Alımı İhalesi b) Niteliği, türü ve miktarı : 1. GLİKE HEMOGLABİN (HBA1C) (HPLC) (ELEKTROFOREZ) 42.906.000 Puan 2. HEMOGLABİN VARYANT ANALİZİ (ELEKTROFOREZ) (HPLC) 6.025.500 Puan

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : GÖZTEPE PROF. DR. SÜLEYMAN YALÇIN ŞEHİR HASTANESİ ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.07.2023, işin bitiş tarihi 31.12.2023 d) İşe başlama tarihi : 01.07.2023



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 17.05.2023 - 13:30 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-2 Satınalma Birimi E-5 Karayolu Üzeri İçerenköy-Ataşehir / İSTANBUL



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler: Belge Adı Açıklama Yaş Beyanı Kullanılacak olan tıbbi cihazların yaşları sözleşme süresi sonuna kadar 15 yaşını geçmeyecektir.Cihazların yaşları, imalat tarihi ve seri numarasını yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilecektir.Cihazın yeni üretilecek olması halinde bu durum ayrıca beyan edecek ve bu cihazların yaşları, imalat tarihleri, seri numaraları muayene kabul aşamasında belgelendirilecektir.Cihaz yaşları için SHGM Sağlık Hizmetleri Planlama Dairesi Başkanlığı'nın 2022/2 Sayılı Genelge doğrultusunda hareket edilecektir ÜTS bilgileri Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamındaki (Ürüne ait teknik şartnamede farklı boy, ölçü, kalınlık, tip, çap, ebat vb seçenekler belirtiliyorsa) tüm malzemelerin ÜTS Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt işleminin tamamlanmış olması ve isteklilerin (tedarikçi ya da bayii) ÜTS sisteminde kayıtlı olması zorunlu olup ÜTS bilgilerini yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecektir. Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi İstekliler, Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesini sunacağını yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecek ve ihale komisyonunun yazılı talebi doğrultusunda; teknik şartnamede özellikleri ve miktarları belirtilmiş olan cihazların hangi marka, model ve tip olduğunu belirterek, teknik şartname maddelerini sırasına göre tek tek cevap vererek Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi firmanın antetli kağıdına yazılmış ve onaylanmış olarak idareye sunacaktır. Katalog/ Doküman İstekliler, Kurulacak cihazların ve çalışılacak tetkiklerin teknik bilgilerini içeren katalogların ve prospektüslerin aslını sunacağını yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecek ve yazılı talep doğrultusunda idareye sunulacaktır. Katalog ve prospektüsler de kurulacak cihazların hangi prensiple çalıştığını ve üretici firma isimleri açık olarak belirtecek, şartnameye uygunluk belgesinde verilen cevaplar, doküman, prospektüs veya kataloglarda açıkça işaretlenecektir. Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi İstekliler, Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesini yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilecek ve ihale komisyonunun yazılı talebi doğrultusunda idareye sunacaktır. Kapsam dışı Belgeleri Teklif edilen cihazların/kitlerin ÜTS kaydı gerekmiyorsa, imalatçı/ithalatçı firma tarafından ÜTS kapsamında olmadığını Yeterlik Tablosunda beyan edecek veve ihale komisyonun yazılı talebi doğrultusunda idareye sunacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1. Kamu Veya Özel Sektörde Laboratuvar Hizmet Alımı Ve/Veya Kit Karşılığı Cihaz Kullanma Uygulaması Kapsamında Gerçekleştirilmiş İşler İle Kamu Ve/Veya Özel Sektörde Sonuç/Puan Karşılığı Laboratuvar Hizmet/Mal Alımı Kapsamında Gerçekleştirilmiş İşler Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.



Basın No: ILN01818207

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