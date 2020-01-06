T.C. KİLİS AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/57 Esas

DAVALI : EMINE TALHA Hürriyet Mah Dereboyu Cad No 113 Merkez/ KİLİS

Mahkemenizce Kilis İl Göç İdaresi'nde kayıtlı adresinize ve adres araştırması sonucu PTT kayıtlarında tespit edilen adresinize ihbar dilekçesi ekli davetiye çıkarılmış olup, adreste tanınmadığı gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Yapılan başkaca araştırmalardan da bir netice alınamadığından, dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup ihbar dilekçesi, tensip zaptı ve tevzi formunun EMINE TALHA'ya T.K. 28. Maddesi uyarınca ilanen tebliğ edilmesine karar verilmiş olup, davaya cevap vermeniz, Durusma Günü: 12/07/2023 günü saat: 10:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.M.K. 139. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesinin tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 12/04/2023

Basın No: ILN01818293

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