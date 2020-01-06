T.C. BİSMİL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/160 EsasKAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRMA İLANI
BULUNDUĞU YER : Diyarbakır İli Bismil İlçesi Başören Köyü/Mahallesi
MEVKİİ : -
PAFTA NO : -
ADA NO : 0
PARSEL NO : 78
VASFI : Susuz Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 2427.89m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Abdullah Aydın ve Arkadaşları
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : BOTAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/160 Esas Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 14/02/2023
Basın No: ILN01818382
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