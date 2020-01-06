T.C. BAFRA SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/1844 EsasMahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Davacı Gönül Aydın vekilinin mahkememize sunmuş olduğu dava dilekçesi ile müvekkilinin kardeşi olan 37454062292 T.C. kimlik numaralı Nihat Aydın'ın bulunamaması sebebiyle hakkında gaiplik kararı verilmesini talep ettiği anlaşılmakla, Samsun ili, Bafra ilçesi, Koşu Mah. nüfusuna kayıtlı Nihat Aydın'ı tanıyan ve bilenlerin işbu ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememizin 2022/1844 esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, aksi taktirde gaipliğe karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.GAİP
TC KİMLİK NO : 37454062292
ADI SOYADI : NİHAT AYDIN
BABA ADI : SEFER
ANA ADI : AYŞE
DOĞUM TARİHİ : 01/01/1950
DOĞUM YERİ : BAFRA
İKAMETGAH ADRESİ : Koşu Mahallesi.
Basın No: ILN01817856
#ilan.gov.tr